Polska zamierza oficjalnie wyrazić Rosji „głębokie niezadowolenie” z powodu naruszenia jej przestrzeni powietrznej 20 listopada. O reakcji Warszawy na ten incydent poinformował szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Jak powiedział, Polska oczekuje obecnie na podjęcie odpowiednich kroków.

Jak powiedział Sikorski, Polska na razie czeka na ostateczne potwierdzenie, że środki powietrzne, które spadły na jej terytorium, należą do Rosji.

„Polska przestrzeń powietrzna i przestrzeń powietrzna NATO to jedno i to samo. Oczywiście wyrażymy stronie rosyjskiej nasze skrajne niezadowolenie. Czekamy na potwierdzenie niepodważalnych faktów” – oświadczył Sikorski.

Minister dodał, że „kwestia ta będzie również omawiana w Brukseli, zarówno w kręgach wojskowych, jak i politycznych”.

Dyplomata zwrócił również uwagę, że Rosja organizuje prowokacje i dywersje nie tylko w Polsce. Dzieje się tak również w Niemczech, Danii i krajach bałtyckich, a rosyjskie drony nieustannie wlatują w przestrzeń powietrzną Rumunii. Nazwał te działania wojną i terroryzmem państwowym, „co zupełnie nie odpowiada temu, co Putin mówi prezydentowi Stanów Zjednoczonych”.

O tym poinformował dziennikarzy minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski, jak podaje polska stacja telewizyjna TVN24.



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