Naukowcy z Uniwersytetu Ludwika-Maksymiliana w Monachium przypuszczają, że po intensywnej pracy umysłowej motywacja może spadać z powodu nagromadzenia glutaminianu w korze przedczołowej mózgu.

W eksperymencie wzięło udział 31 ochotników. Uczestnicy wykonywali testy pamięciowe, a naukowcy porównywali wyniki rzeczywistej stymulacji elektrycznej mózgu ze stymulacją placebo. Zmiany składu chemicznego tkanek mierzono za pomocą spektroskopii rezonansu magnetycznego.

Okazało się, że stymulacja elektryczna zwiększała aktywność badanego obszaru mózgu i poprawiała wyniki testów, ale jednocześnie powodowała wzrost poziomu glutaminianu.

Po eksperymencie uczestnicy z wyższym stężeniem tej substancji częściej wybierali łatwiejsze zadania z mniejszą nagrodą zamiast trudniejszych, ale lepiej opłacanych. Zdaniem naukowców może to świadczyć o związku między nagromadzeniem glutaminianu a zmęczeniem motywacyjnym.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Naukowcy przypuszczają, że metabolizm glutaminianu może w przyszłości stać się ważnym wskaźnikiem w badaniach nad patologicznym wyczerpaniem oraz w poszukiwaniu metod jego leczenia.

Źródło: Proceedings of the National Academy of Sciences.

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