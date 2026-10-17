Wielka Brytania i Niemcy omówiły wspólne programy obronne oraz wzmocnienie partnerstwa przemysłowego podczas spotkania Ministerialnej Grupy Współpracy w zakresie Uzbrojenia i Zdolności (MECC) w Londynie. Spotkanie w Lancaster House prowadził brytyjski minister gotowości obronnej i przemysłu Luke Pollard, a Niemcy reprezentował sekretarz stanu ds. uzbrojenia i innowacji Jens Plötner.

Wspólne programy i technologie

W spotkaniu uczestniczyli wysocy urzędnicy, dowódcy wojskowi oraz przedstawiciele przemysłów obronnych obu państw. Jak informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony, ocenili oni postępy wspólnych programów rozwoju zdolności obronnych i określili priorytety przemysłowe dla dalszej współpracy.

Jedną z kluczowych inicjatyw poddanych dyskusji był program Deep Precision Strike. Przewiduje on wspólne rozwijanie zdolności do prowadzenia uderzeń na dużą odległość. Brytyjski resort zaznaczył, że inicjatywa odzwierciedla dążenie obu państw do zlikwidowania krytycznych luk w zdolnościach i wzmocnienia odstraszania NATO.

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Ramy współpracy

Rozmowy opierały się na porozumieniu Trinity House, podpisanym w październiku 2024 roku. Przewiduje ono dwustronną współpracę w wymiarach powietrznym, lądowym, morskim, cybernetycznym i kosmicznym oraz funkcjonuje w ramach szerszego Traktatu Kensington, zawartego w lipcu 2025 roku jako strategiczne ramy relacji brytyjsko-niemieckich.

Po spotkaniu Pollard i Plötner wzięli udział w dyskusji panelowej w Ambasadzie Niemiec w Londynie. Uczestniczyli w niej także współzałożyciel i dyrektor generalny niemieckiej firmy technologii obronnych Hypersonica dr Philipp Kert oraz dyrektor ds. rozwoju biznesu i przyszłych programów Rolls-Royce Alex Zino. Uczestnicy omówili postępy w przemyśle obronnym i praktyczne priorytety pogłębiania współpracy.

MECC jest częścią szerszego programu współpracy brytyjsko-niemieckiej przed szczytem UE–Wielka Brytania.

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