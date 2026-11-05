Wiceprezydent USA Jay D. Vance stara się pozyskać poparcie republikanów, którzy rozczarowali się polityką Donalda Trumpa, ale jednocześnie nie zrezygnowali z ideologii ruchu MAGA.

Według źródeł Vance planuje utworzyć nowe ugrupowanie polityczne przed wyborami prezydenckimi w 2028 roku. Chodzi o utworzenie sojuszu „nowej prawicy”, do którego mają dołączyć republikanie popierający pierwotne zasady ruchu MAGA – „Ameryka przede wszystkim”.

Wśród kluczowych postulatów tej części obozu politycznego znajdują się: rezygnacja z ingerencji USA w konflikty zagraniczne, obniżenie kosztów życia oraz wzmocnienie kontroli na granicy amerykańskiej.

Część wyborców jest niezadowolona z polityki zagranicznej Donalda Trumpa. W szczególności uważają oni, że prezydent USA jest zbyt ściśle powiązany z Izraelem w kwestiach międzynarodowych.

Niektórzy przedstawiciele prawicy bezpośrednio łączą wojnę z Iranem z wpływami Izraela na Bliskim Wschodzie oraz osobistymi relacjami Trumpa z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu.

Jednocześnie źródło podkreśla, że Vance nie planuje dystansować się od Trumpa ani zrywać z nim politycznych powiązań.

Jego zadaniem jest pozyskanie republikanów, którzy nadal popierają obecnego prezydenta, ale nie zgadzają się z jego kursem polityki zagranicznej i czują się przez niego zdradzeni.

„Vance to nasz kandydat” – w ten sposób przedstawiciel administracji przekazał główny komunikat wiceprezydenta skierowany do tej grupy wyborców.

Informuje o tym Fox News Digital.

Wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance skomentował ogromne straty republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu. Jako główną przyczynę porażki wskazał wojnę z Iranem.

Przypomnijmy, że pochodzący z Ukrainy Jewhen Windman, członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

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