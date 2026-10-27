Wiceprezydent USA J.D. Vance podczas wydarzenia wyborczego w Howell w stanie Michigan oświadczył, że kandydat Partii Demokratycznej do Senatu Abdul El-Sayed mógłby rzekomo stanąć na czele i wspierać uczestników zamieszek w Detroit lub Nowym Jorku. Informuje o tym The Guardian.

Wypowiedzi Vance'a w Michigan

Vance próbował powiązać poglądy polityczne El-Sayeda z lewicowymi protestami w Paryżu, które, według gazety, doprowadziły do tysięcy zatrzymań. Wiceprezydent opisał protestujących jako tłumy zamaskowanych ludzi, wśród których, jak powiedział, byli ludzie z innych krajów. Podkreślał również związki demokratycznego kandydata z lewicowym komentatorem politycznym Hasanem Pikerem.

Według Vance'a wydarzenia we Francji rzekomo pokazują nienawiść, niewdzięczność i pragnienie niszczenia, a nie tworzenia. Twierdził, że te cechy rzekomo „zepsuły” El-Sayeda. Donald Trump i jego sojusznicy przedstawiali francuskie demonstracje jako dowód zagrożeń związanych z imigracją i upadkiem zachodniej cywilizacji, choć protesty rozpoczęły się z powodu stanu szkół i rosnących kosztów życia.

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Reakcja El-Sayeda i demokratów

El-Sayed, który w razie zwycięstwa może zostać pierwszym muzułmaninem w Senacie USA, już wcześniej był atakowany przez Trumpa. Prezydent nazywał go „dżihadystą”, oskarżał o wspieranie terrorystów i wielokrotnie używał jego drugiego imienia, Mohamed.

Sam El-Sayed powiedział na wiecu, że przeciwnicy próbują odwrócić uwagę wyborców, przypominając o jego imieniu i wierze, od problemów cen paliwa i żywności oraz dostępu do lekarzy. Wcześniej odpowiedział na słowa Vance'a o „strasznym złu”, że prawdziwym złem jest pozbawianie ludzi opieki medycznej i dostępnej cenowo żywności.

Badacze, na których powołuje się gazeta, uważają, że tej kampanii przed wyborami środka kadencji towarzyszy najbardziej skoncentrowana fala islamofobicznej retoryki w amerykańskiej polityce od czasu okresu po zamachach z 11 września. Demokratyczny senator Chris Murphy nazwał takie wypowiedzi skoordynowaną kampanią na rzecz delegitymizacji muzułmańskich Amerykanów jako obywateli i ludzi.

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