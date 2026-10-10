Sąd Najwyższy Argentyny tymczasowo przywrócił ograniczenia dotyczące posiadania gruntów rolnych przez cudzoziemców, zawieszając uchylenie ustawy o ziemi, którego prezydent Javier Milei dokonał dekretem nadzwyczajnym 70/2023. Decyzję podjęto w piątek w ramach odrębnego pozwu, informuje Buenos Aires Times.

Powrót ograniczeń z 2011 roku

Ustawa 26.737, przyjęta w 2011 roku, przewidywała, że udział gruntów wiejskich należących do cudzoziemców nie może przekraczać 15% w skali całego kraju. Odrębne ograniczenia obowiązywały również na poziomie prowincji i gmin. Po objęciu władzy w 2023 roku Milei uchylił te przepisy artykułem 154 dekretu nadzwyczajnego.

Teraz sąd zawiesił stosowanie tego artykułu do czasu dalszego rozpatrzenia sprawy. W praktyce oznacza to powrót reżimu prawnego ustanowionego ustawą z 2011 roku na czas postępowania sądowego.

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Pozew środowiskowy i rdzennych społeczności

Nowy pozew złożyły stowarzyszenie ekologiczne Árbol de Pie, dwie społeczności rdzennych ludów oraz była ustawodawczyni prowincji Río Negro María Magdalena Odarda. Powodowie powołali się na potrzebę ochrony środowiska i praw rdzennych ludów.

Sąd wskazał, że sprawa dotyczy kwestii ochrony przed szkodami dla środowiska, i uzasadnił środek tymczasowy potrzebą zapewnienia skutecznej ochrony sądowej oraz uniknięcia nieodwracalnej szkody. Jednocześnie decyzja nie oznacza ostatecznego poparcia argumentów powodów: sąd niższej instancji musi ustalić, czy mają oni legitymację procesową, oraz rozpatrzyć wniosek o środek zabezpieczający.

Wcześniejszy spór

Dziesięć dni wcześniej Sąd Najwyższy przywrócił obowiązywanie dekretu Mileia, odrzucając pozew stowarzyszenia weteranów wojny o Wyspy Malwińskie z 1982 roku z powodu braku właściwej legitymacji procesowej. Według raportu Obserwatorium Ziemi CONICET i Uniwersytetu w Buenos Aires z 2025 roku cudzoziemcy posiadają około 5% terytorium Argentyny, a w niektórych obszarach wskaźnik ten już przekracza ustanowiony ustawą limit 15%.

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