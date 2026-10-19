15 października Sąd Najwyższy Indii zwrócił się do krajowej Komisji Wyborczej o odpowiedź na zarzuty, że podczas rewizji list wyborczych wykluczono z nich dużą liczbę obywateli uprawnionych do głosowania. The Japan Times informuje o tym w kontekście protestów w Nowym Delhi oraz żądań przeciwników premiera Narendry Modiego dotyczących dymisji głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara.

Krytycy twierdzą, że aktualizacja rejestrów wyborczych, przeprowadzana raz na 20 lat, może niesprawiedliwie pozbawić prawa głosu miliony wyborców i zaszkodzić opozycji. Jednocześnie gazeta zaznacza, że dowody na te twierdzenia pozostają niejasne. Dodatkową uwagę do sytuacji przyciągnęła publikacja Indian Express: według niej Kumar nie uwzględnił zastrzeżeń dwóch innych członków Komisji Wyborczej dotyczących procedury.

Protesty i zatrzymania w stolicy

Rząd Indii odpowiedział na nową falę protestów masowymi zatrzymaniami, aresztowaniami liderów Cockroach Janta Party (CJP) oraz częściowymi ograniczeniami w stolicy. Centralne dzielnice Nowego Delhi przez ponad tydzień pozostawały pod wzmożoną ochroną, z ograniczeniami dotyczącymi organizowania zgromadzeń publicznych. W weekend otwarto część dróg w pobliżu jednej z najbardziej ruchliwych dzielnic handlowych, jednak w mieście pozostały barykady i tysiące funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.

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Założyciel CJP Abhijit Dipke powiedział agencji ANI, że długotrwałe zatrzymanie dwóch liderów organizacji jest próbą zastraszenia. „Jednak nie damy się zastraszyć i nie ustąpimy” — powiedział.

Reakcja władz i zmiany proceduralne

Rządząca Bharatiya Janata Party wielokrotnie wspierała Komisję Wyborczą i rewizję rejestrów. Oficjalnie procedura ma usunąć z list osoby zmarłe, duplikaty oraz osoby nieuprawnione do głosowania. Minister obrony Rajnath Singh oskarżył uczestników protestów o wykorzystywanie młodzieży do „polityki chaosu” i oświadczył, że ich celem rzekomo nie jest reforma wyborcza.

Komisja Wyborcza ogłosiła ostatnio kilka zmian proceduralnych: zgodziła się publikować protokoły posiedzeń, złagodziła niektóre wymogi dotyczące weryfikacji wyborców, przedłużyła terminy odwołań od wykluczeń w Delhi i stanie Maharasztra, a także utworzyła grupę do sprawdzenia oprogramowania rejestracyjnego. Osoby wykluczone podczas wcześniejszych rewizji mogą ubiegać się o ponowne wpisanie na listy. Sąd Najwyższy wcześniej zezwolił na kontynuowanie rewizji rejestrów.

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