W Norwegii Sąd Najwyższy orzekł, że decyzje władz dotyczące wydobycia ropy naftowej i gazu na trzech złożach Morza Północnego — Yggdrasil, Tyrving i Breidablikk — zostały podjęte z naruszeniem prawa. Jak podaje RMF24, pozew złożyły Greenpeace oraz organizacja ekologiczna Natur og Ungdom.

Ocena skutków dla klimatu

Sąd poparł stanowisko ekologów, którzy zaskarżyli decyzje norweskich władz. Zdaniem sędziów przed podjęciem decyzji nie przeprowadzono odpowiedniej oceny skutków klimatycznych planowanych projektów. W dokumentacji w szczególności nie przeanalizowano łącznych emisji ze spalania wydobytych ropy i gazu.

Władze Norwegii muszą ponownie rozpatrzyć sprawę i przeprowadzić nowe oceny oddziaływania na środowisko. Przedstawiciel państwa Fredrik Sejersted oświadczył, że sąd nie zakazał spółkom kontynuowania działalności, ponieważ nie były one stronami postępowania. Według niego decyzja nie oznacza automatycznego wygaśnięcia zezwoleń.

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Udziały Orlenu w dwóch złożach

Wśród spółek posiadających licencje na złożach objętych decyzją jest polski Orlen. Na Tyrving, gdzie wydobycie rozpoczęło się w 2024 roku, Orlen ma 11,9% udziałów. Spółka posiada również 12% w projekcie Yggdrasil, gdzie eksploatacja ma rozpocząć się w 2027 roku.

Przedstawicielka Greenpeace Norway Haldís Tjeldflaat Helle oświadczyła, że decyzja sądu oznacza niezgodność zezwoleń z prawem oraz brak ważnych zezwoleń po stronie koncesjonariuszy. W sierpniu 2026 roku wiceprezes Orlenu Wiesław Prugar mówił o zamiarze podwojenia wydobycia gazu spółki na norweskim szelfie.

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