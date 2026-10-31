W USA Sąd Najwyższy we wrześniu zniósł zakaz korzystania przez stany z federalnej bazy SAVE w celu weryfikacji prawa osób do głosowania. System Systematic Alien Verification for Entitlements był początkowo przeznaczony do sprawdzania uprawnień do świadczeń publicznych, a po jego rozszerzeniu stany uzyskały możliwość wykorzystywania go do porównywania rejestrów wyborców. Jak informuje France 24, do dobrowolnego programu przystąpiło co najmniej 25 stanów, a baza sprawdziła 67 mln rejestracji.

W czerwcu sąd okręgowy zablokował system z powodu obaw o prywatność i możliwe wykreślenie z rejestrów tysięcy wyborców mających prawo głosu. Baza wykorzystuje historyczne dane imigracyjne, dlatego jej informacje mogą być nieaktualne w przypadku osób, które później uzyskały obywatelstwo USA. Według AP w hrabstwie Travis w Teksasie, spośród 97 osób oznaczonych przez system jako nieobywatele, 10%, a być może nawet 21%, faktycznie miało status US nationals.

Projekt ustawy SAVE Act

Administracja prezydenta Donalda Trumpa popiera również projekt Safeguard American Voter Eligibility Act, czyli SAVE Act. Przewiduje on wymóg udokumentowania obywatelstwa USA w celu udziału w wyborach. Izba Reprezentantów zatwierdziła projekt w lutym, jednak w Senacie nie uzyskał on wystarczającego poparcia. Sojusznicy Trumpa próbują przeprowadzić dokument w procedurze uzgodnienia budżetowego.

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Jako dokumenty mogłyby być przyjmowane ważny paszport USA, legitymacja wojskowa, wydany przez stan dokument tożsamości ze zdjęciem i wskazanym miejscem urodzenia w USA albo akt urodzenia — pod warunkiem pełnej zgodności imienia i nazwiska z aktualnym. W USA nie ma ogólnokrajowego dowodu tożsamości, a prawo jazdy bez informacji o miejscu urodzenia byłoby niewystarczające. Według szacunków Campaign Legal Center ponad 21 mln Amerykanów, czyli niemal 10% populacji w wieku uprawniającym do głosowania, nie ma dostępu do dokumentalnego potwierdzenia obywatelstwa.

Pozwy i głosowanie korespondencyjne

Departament Sprawiedliwości USA wysłał do niemal wszystkich stanów żądania przekazania pełnych kopii rejestrów wyborców. Przeciwko co najmniej 30 stanom i Dystryktowi Kolumbii wniesiono pozwy w celu uzyskania takich list, ale 26 z nich zostało później zamkniętych. Co najmniej 16 stanów przekazało lub obiecało przekazać swoje rejestry.

W marcu Trump podpisał rozporządzenie dotyczące nowych zasad dla poczty USPS, odnoszących się do danych wyborców i kopert na karty do głosowania. Sąd Najwyższy we wrześniu zablokował te zmiany, a administracja odwołała się od tej decyzji. Według MIT Election Data & Science Lab w 2024 roku korespondencyjnie głosowało 37% Demokratów i 24% Republikanów.

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