Sąd Najwyższy USA odmówił rozpatrzenia apelacji trzech mężczyzn oskarżonych o przygotowanie ataków z 11 września 2001 roku. Domagali się oni przywrócenia ugód z prokuraturą dotyczących przyznania się do winy, jednak sędziowie odrzucili ich wnioski bez wyjaśnienia powodów, informuje The Hill.

Ugody przewidywały odstąpienie od kary śmierci

Apelacje złożyli Chalid Szejk Mohammed i dwóch jego domniemanych wspólników — Mustafa al-Hawsawi oraz Walid bin Attasz. Zgodnie z warunkami ugód mieli przyznać się do winy i szczegółowo opowiedzieć o swojej roli w atakach. W zamian prokuratorzy nie domagaliby się dla nich kary śmierci.

Przedstawiciel Pentagonu zatwierdził porozumienia pod koniec lipca 2024 roku. Dwa dni później ówczesny sekretarz obrony USA Lloyd Austin je unieważnił po krytyce ze strony niektórych rodzin ofiar ataków.

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Orzeczenie sądu apelacyjnego pozostało w mocy

Sędzia wojskowy wcześniej orzekł, że Austin wycofał ugody zbyt późno, ponieważ oskarżeni zaczęli już wypełniać swoje zobowiązania. Decyzję tę podtrzymał skład wojskowych sędziów apelacyjnych. Jednak Sąd Apelacyjny Okręgu Kolumbii później uznał, że Austin działał w granicach swoich uprawnień, gdy unieważnił porozumienia.

Sędzia Brett Kavanaugh nie brał udziału w rozpatrywaniu wniosków Mohammeda i al-Hawsawiego. Trzej oskarżeni są przetrzymywani w więzieniu w Guantanamo; ich wspólny proces wojskowy zaplanowano na początek czerwca 2028 roku. Rozpatrywanie sprawy wielokrotnie przekładano.

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