W Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy poparł decyzję administracji prezydenta Donalda Trumpa o zakończeniu statusu tymczasowej ochrony TPS dla około 350 tys. Haitańczyków. Decyzja ta wpłynęła w szczególności na haitańską społeczność miasta Springfield w stanie Ohio, gdzie w ciągu ostatnich pięciu lat osiedliło się około 20 tys. osób z Haiti, informuje BBC News.

TPS daje zweryfikowanym wnioskodawcom prawo do tymczasowego mieszkania i pracy w Stanach Zjednoczonych. Administracja Trumpa po raz pierwszy ogłosiła zniesienie tego statusu dla Haitańczyków w czerwcu 2025 roku, a późniejszy spór sądowy trafił do Sądu Najwyższego. Według publikacji administracja łącznie zakończyła TPS dla ponad miliona migrantów z 13 krajów, przez co wiele osób straciło legalny status.

Konsekwencje dla społeczności Springfield

20-letni Pierre Damas Bel przybył do Springfield w 2024 roku, uciekając przed niestabilnością polityczną i przemocą gangów na Haiti. Według przyjaciela rodziny miał TPS, uczył się z wyróżnieniem, uprawiał sport i był kadetem szkolnego programu przygotowującego przyszłych oficerów Sił Zbrojnych USA.

Bel został wezwany do biura amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej, gdzie założono mu elektroniczną bransoletę służącą do monitorowania migrantów zagrożonych deportacją. 31 sierpnia zginął po wyjściu na jezdnię w pobliżu Springfield. Rodzina wiąże jego śmierć z przeżyciami związanymi z noszeniem bransolety. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA nie odpowiedział na zapytania BBC dotyczące tej sprawy, a ICE wcześniej odrzucała próby przypisania jej odpowiedzialności za śmierć Bela.

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Spory wokół deportacji

Prezydent Trump podczas wiecu w Youngstown oświadczył, że Haitańczycy ze Springfield są „wywożeni”, a miastu rzekomo „zwraca się” jego społeczność. Wcześniej rozpowszechniał fałszywe twierdzenie, że haitańscy imigranci w Springfield jedzą zwierzęta domowe.

Część mieszkańców miasta popiera działania deportacyjne, powołując się na szybki wzrost liczby migrantów. Niektórzy mieszkańcy uważają również, że po przybyciu haitańskiej społeczności wzrosła liczba wypadków drogowych. Jednocześnie właściciel lokalnego sklepu Pashur Castelli powiedział, że z powodu braku klientów nie może kupować nowego towaru.

Administracja Trumpa twierdzi, że prowadzi w mieście działania organów ścigania dla bezpieczeństwa Amerykanów oraz że Haiti jest wystarczająco bezpieczne, aby ludzie mogli tam wracać. Jednocześnie Departament Stanu USA klasyfikuje Haiti na najwyższym, czwartym poziomie zagrożenia i zaleca, by nie podróżować do tego kraju.

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