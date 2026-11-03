Sąd Najwyższy USA odmówił administracji prezydenta Donalda Trumpa uwzględnienia wniosku o wstrzymanie liczenia ponad 20 tys. korespondencyjnych kart do głosowania w Kalifornii. Departament Sprawiedliwości USA prosił o tymczasowe zobowiązanie stanu, aby nie mieszał kart uznanych przez resort za podejrzane z innymi do czasu weryfikacji statusu wyborców. Jak informuje Deutsche Welle, sąd odrzucił wniosek kilka godzin po jego złożeniu.

Pozew przeciwko Kalifornii

Administracja Trumpa twierdziła, że ma listę ponad 20 tys. osób w rejestrach wyborców Kalifornii, które rzekomo nie są obywatelami USA. Lista została sporządzona przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. W połowie października rząd federalny złożył już pozew na podstawie tych twierdzeń, jednak federalny sąd okręgowy w Kalifornii go oddalił.

Sędzia federalnego sądu okręgowego w Los Angeles David Carter oświadczył, że wyodrębnienie takich kart mogłoby wywołać chaos w procesie wyborczym i podważyć zaufanie wyborców. Ostrzegł również, że władza wykonawcza nie może deprecjonować głosów ani narażać wyborów na ryzyko na podstawie niepotwierdzonych oskarżeń.

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Wątpliwości dotyczące listy

Władze Kalifornii zakwestionowały zarzuty rządu federalnego i oświadczyły, że metoda identyfikowania prawdopodobnych osób niebędących obywatelami USA mogła być błędna. W ubiegłym tygodniu inny sędzia federalny zobowiązał Departament Sprawiedliwości do przekazania listy grupie obrony praw imigrantów oraz organizacji ochrony praw wyborczych działającej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Zgodnie z analizą dołączoną do pisma sądowego tysiące obywateli USA znajdujących się na tej liście bez jasnego powodu oznaczono jako osoby niemające prawa głosu. Carter zauważył, że w innych stanach osoby niedawno wskazane jako nieobywatele wielokrotnie okazywały się naturalizowanymi obywatelami USA. Wczesne głosowanie w Kalifornii trwało kilka tygodni, a do czasu zwrócenia się do Sądu Najwyższego przetworzono już setki tysięcy kart do głosowania.

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