Partia Demokratyczna w USA odniosła znaczące zwycięstwa w wyborach uzupełniających 3 listopada, umacniając swoją pozycję w obu izbach Kongresu. Wyniki głosowania stanowiły poważny cios dla prezydenta Donalda Trumpa w kontekście niezadowolenia wyborców z sytuacji gospodarczej i wojny z Iranem.

W całym kraju kandydaci Partii Demokratycznej odnieśli zwycięstwa nawet w tradycyjnych bastionach republikanów. Według wstępnych prognoz Demokraci zdobędą co najmniej siedem miejsc w Senacie, a także wygrają w szeregu okręgów Izby Reprezentantów, które Republikanie pewnie wygrali w 2024 roku.

Kilka amerykańskich mediów przewidziało zwycięstwo demokratów w Izbie Reprezentantów. Jednocześnie Decision Desk HQ prognozowało, że partia ta przejmie kontrolę również nad Senatem.

Wyniki głosowania mogą stać się pierwszym poważnym ograniczeniem władzy Donalda Trumpa w Waszyngtonie po jego powrocie do Białego Domu. Demokraci wykorzystali niezadowolenie wyborców spowodowane wzrostem kosztów życia i problemami gospodarczymi.

Jak zauważa Bloomberg, „nowy Kongres bez wątpienia będzie prowadził dochodzenia w sprawie działalności Trumpa, jego administracji i interesów, a także spowolni realizację jego programu legislacyjnego”.

Podczas kampanii wyborczej republikańscy kandydaci starali się zdystansować od prezydenta, którego poparcie na kilka tygodni przed głosowaniem spadło do rekordowo niskiego poziomu. Jednocześnie Trump wzywał swoich zwolenników, by głosowali tak, jakby to on sam startował w wyborach.

Według prognoz Demokraci zdobędą miejsca w Senacie w stanach Maine, Kansas, Teksas, Karolina Południowa, Karolina Północna, Iowa i Ohio. Aby przejąć kontrolę nad tą izbą, musieli zdobyć jeszcze cztery miejsca. W momencie ogłoszenia wyników głosowania w stanie Michigan, gdzie Demokraci bronią swojego mandatu, wyniki nie zostały jeszcze ogłoszone.

W walce o Izbę Reprezentantów Demokraci zwyciężyli w Indianie, Aiwie, Wirginii, Teksasie, Nebrasce, New Jersey, Pensylwanii i innych stanach.

Według szacunków NBC News Demokraci mogą zdobyć 255 miejsc w Izbie Reprezentantów, podczas gdy Republikanie – 180.

O skali strat republikanów świadczy również prognozowana porażka szefa sztabu wyborczego partii w Izbie Reprezentantów, Richarda Hudsona, który według szacunków NBC News miał stracić swoje miejsce w Karolinie Północnej.

W Teksasie demokrata James Talarico, zgodnie z prognozami, pokona republikanina Kena Paxtona w zaciętej walce o miejsce w Senacie. Może to uczynić go pierwszym demokratą od około trzech dekad, który wygrał wybory na szczeblu stanowym.

Associated Press prognozuje również zwycięstwo Adama Hamiltona w Kansas. Jeśli wynik się potwierdzi, będzie to pierwszy przypadek od 1932 roku, kiedy to demokrata zdobył miejsce w Senacie z tego stanu.

Kolejne zwycięstwo demokraci odnieśli w tradycyjnie republikańskiej Karolinie Południowej. Annie Andrews pokonała Darlin Graham — siostrę zmarłego senatora Lindsey’ego Grahama.

Zmiana kontroli nad Izbą Reprezentantów, która wejdzie w życie 3 stycznia, pozbawi Donalda Trumpa możliwości uchwalania ustaw wyłącznie przy poparciu republikanów. Jednocześnie, jak zauważa Bloomberg, nie musi to oznaczać znacznie bardziej aktywnej działalności ustawodawczej.

Prezydent nadal będzie mógł korzystać z uprawnień wykonawczych w dziedzinie handlu, polityki zagranicznej i imigracji.

W wywiadzie dla Fox News po ogłoszeniu wyników Trump stwierdził, że wzrost cen spowodowany wojną z Iranem „częściowo” przyczynił się do porażki republikanów. Jednocześnie bronił decyzji o rozpoczęciu konfliktu i poinformował, że nie planuje zmian w składzie swojego gabinetu.

„Gratuluję demokratom. Wykonali kawał dobrej roboty. Czekali na to 11 lat i w końcu to osiągnęli. Nie uważam jednak tego za porażkę dla mnie” – powiedział Trump.

Prezydent USA śledził wyniki głosowania wraz z członkami gabinetu i doradcami w Sali Wschodniej Białego Domu. Stwierdził również, że „zaakceptuje” wyniki wyborów.

Jednocześnie agencja Bloomberg zauważa, że przed głosowaniem Trump bez żadnych dowodów podnosił kwestię możliwości zakrojonych na szeroką skalę fałszerstw.

Wyniki wyborów i perspektywa politycznego impasu w Waszyngtonie spowodowały spadek kontraktów terminowych na indeks S&P 500 o 1,4%. Inwestorzy zaczęli wycofywać się z ryzykownych aktywów z powodu niepewności co do dalszej polityki amerykańskich władz.

Ceny akcji spadły również w obawie, że wzmocnienie pozycji Demokratów w Kongresie doprowadzi do ściślejszej regulacji szybko rozwijających się branż, w szczególności przedsiębiorstw związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

Jednocześnie amerykańskie obligacje skarbowe zyskały na wartości dzięki oczekiwaniom, że impas polityczny może ograniczyć uchwalenie dodatkowych wydatków budżetowych. Spadek rentowności obligacji dodatkowo wzmocnił presję na dolara amerykańskiego.

Pomimo znacznej przewagi republikanów w finansowaniu kampanii wyborczych, demokratom udało się zdobyć poparcie wyborców. Na wyniki wpłynęły również próby zmiany granic okręgów wyborczych w kilku stanach rządzonych przez republikanów, mające na celu wzmocnienie pozycji kandydatów tej partii.

Demokraci podjęli podobne kroki, jednak według oceny agencji Bloomberg ostateczny układ okręgów wyborczych okazał się mimo wszystko korzystniejszy dla republikanów.

Informuje o tym agencja Bloomberg.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

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