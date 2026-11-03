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Wybory w USA w 2026 r.: Pierwsze wyniki pojawią się po pierwszej w nocy czasu kijowskiego

UA.NEWS 03 listopada 2026 22:44
Wybory w USA w 2026 r.: Pierwsze wyniki pojawią się po pierwszej w nocy czasu kijowskiego

Pierwsze wyniki wyborów uzupełniających w USA zaczną napływać już o godz. 01:00 4 listopada czasu kijowskiego. Najpierw głosowanie zakończy się w Indianie i Kentucky, a w ciągu kolejnych kilku godzin lokale wyborcze będą zamykane w pozostałych stanach. W większości kraju głosowanie zakończy się przed godz. 04:00, a ostatnim stanem, w którym zamkną się lokale wyborcze, będzie Alaska — o godz. 08:00 czasu kijowskiego.

 

Pierwsze wyniki wyborów zaczną napływać o godz. 01:00 w nocy z 3 na 4 listopada czasu kijowskiego. Właśnie wtedy zamkną się lokale wyborcze w Indianie i Kentucky. O godz. 02:00 zakończy się głosowanie w szeregu innych stanów. Najwięcej wyników zacznie napływać po godz. 03:00, kiedy zamknie się jeszcze więcej lokali wyborczych.

A series of U.S. maps in a grid showing when states will close their polls between 6 p.m. and 1 a.m Eastern. Polls in Indiana and Kentucky are the first to start closing at 6 p.m. Polls are closed in most states by 9 p.m. Between 10 p.m. and midnight, the remaining states on the west coast and Hawaii will close their polls. The last map also shows Alaska as the final state to close all its polls at 1 a.m. Eastern.

 

Do godziny 04:00 czasu kijowskiego głosowanie zakończy się w większości stanów USA. Jednocześnie liczenie głosów i ogłaszanie wyników będzie trwało również po tej godzinie. Jako ostatnia głosowanie zakończy Alaska. Jej lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 08:00 rano 4 listopada czasu kijowskiego. Informuje o tym „The New York Times”.

Struktury polityczne powiązane z prezydentem USA Donaldem Trumpem wydały na wybory uzupełniające w 2026 roku co najmniej 384 miliony dolarów. Około 374 milionów z tej kwoty przypada na superkomitety działań politycznych, które wspierają Trumpa i republikanów. Kolejne 10,5 miliona dolarów przekazała organizacja non-profit powiązana z prezydentem.

W stanie Maine prognozuje się rekordową frekwencję w wyborach uzupełniających do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Według sekretarz stanu Shenny Bellows, w wyborach może wziąć udział 65–70% uprawnionych do głosowania wyborców. Ponad jedna trzecia zarejestrowanych wyborców skorzystała już z możliwości głosowania przedterminowego.

W USA liczba kart do głosowania oddanych przed dniem wyborów uzupełniających przekroczyła już łączną liczbę głosów oddanych przedterminowo w 2022 roku. Według najnowszych danych ponad 58,5 miliona Amerykanów oddało swój głos przed terminem. Nie jest to jednak liczba ostateczna: dane z kilku stanów są niekompletne, a część kart do głosowania wysłanych pocztą wciąż napływa.

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