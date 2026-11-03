Pierwsze wyniki wyborów uzupełniających w USA zaczną napływać już o godz. 01:00 4 listopada czasu kijowskiego. Najpierw głosowanie zakończy się w Indianie i Kentucky, a w ciągu kolejnych kilku godzin lokale wyborcze będą zamykane w pozostałych stanach. W większości kraju głosowanie zakończy się przed godz. 04:00, a ostatnim stanem, w którym zamkną się lokale wyborcze, będzie Alaska — o godz. 08:00 czasu kijowskiego.

Pierwsze wyniki wyborów zaczną napływać o godz. 01:00 w nocy z 3 na 4 listopada czasu kijowskiego. Właśnie wtedy zamkną się lokale wyborcze w Indianie i Kentucky. O godz. 02:00 zakończy się głosowanie w szeregu innych stanów. Najwięcej wyników zacznie napływać po godz. 03:00, kiedy zamknie się jeszcze więcej lokali wyborczych.

Do godziny 04:00 czasu kijowskiego głosowanie zakończy się w większości stanów USA. Jednocześnie liczenie głosów i ogłaszanie wyników będzie trwało również po tej godzinie. Jako ostatnia głosowanie zakończy Alaska. Jej lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 08:00 rano 4 listopada czasu kijowskiego. Informuje o tym „The New York Times”.

Struktury polityczne powiązane z prezydentem USA Donaldem Trumpem wydały na wybory uzupełniające w 2026 roku co najmniej 384 miliony dolarów. Około 374 milionów z tej kwoty przypada na superkomitety działań politycznych, które wspierają Trumpa i republikanów. Kolejne 10,5 miliona dolarów przekazała organizacja non-profit powiązana z prezydentem.

W stanie Maine prognozuje się rekordową frekwencję w wyborach uzupełniających do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Według sekretarz stanu Shenny Bellows, w wyborach może wziąć udział 65–70% uprawnionych do głosowania wyborców. Ponad jedna trzecia zarejestrowanych wyborców skorzystała już z możliwości głosowania przedterminowego.

W USA liczba kart do głosowania oddanych przed dniem wyborów uzupełniających przekroczyła już łączną liczbę głosów oddanych przedterminowo w 2022 roku. Według najnowszych danych ponad 58,5 miliona Amerykanów oddało swój głos przed terminem. Nie jest to jednak liczba ostateczna: dane z kilku stanów są niekompletne, a część kart do głosowania wysłanych pocztą wciąż napływa.

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