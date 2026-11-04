W Stanach Zjednoczonych zwolennicy Partii Demokratycznej zaczęli świętować wyniki wyborów uzupełniających, które odbyły się 3 listopada 2026 roku. Po pojawieniu się doniesień o sukcesach kandydatów Demokratów Amerykanie zebrali się na uroczystościach, oczekując ewentualnych zmian w układzie sił politycznych w Waszyngtonie.

Szczególną uwagę przyciągnęły wyniki głosowania w stanach, w których toczyła się zacięta rywalizacja, gdzie kandydaci Partii Demokratycznej i Republikańskiej walczyli o miejsca w Senacie i Izbie Reprezentantów. To właśnie wyniki tych wyborów decydują o tym, która siła polityczna będzie kontrolować amerykański Kongres przez najbliższe dwa lata.

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Dla zwolenników Demokratów wybory stały się okazją do zmiany układu sił we władzach federalnych po dwóch latach prezydentury Donalda Trumpa. Utrata przez Republikanów większości parlamentarnej mogłaby znacznie utrudnić realizację inicjatyw ustawodawczych Białego Domu.

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Jednocześnie należy rozróżniać wstępne wyniki głosowania, prognozy zwycięzców w poszczególnych okręgach oraz ostateczny podział mandatów w Kongresie. Sam fakt świętowania wśród zwolenników Partii Demokratycznej nie oznacza jeszcze oficjalnego potwierdzenia jej zwycięstwa w obu izbach.

Partia Demokratyczna w USA odniosła znaczące zwycięstwa w wyborach uzupełniających 3 listopada, umacniając swoją pozycję w obu izbach Kongresu. Wyniki głosowania stanowiły poważny cios dla prezydenta Donalda Trumpa w kontekście niezadowolenia wyborców z sytuacji gospodarczej i wojny z Iranem.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

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