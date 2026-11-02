Wybory w USA w 2026 r.: Trump przygotowuje plan sprawowania władzy w USA z pominięciem Kongresu na wypadek zwycięstwa Demokratów

Zespół prezydenta USA Donalda Trumpa opracowuje plan działania na wypadek, gdyby Demokraci odnieśli zwycięstwo w wyborach uzupełniających 3 listopada. Przewiduje on sprawowanie rządów z pominięciem Kongresu.

Według przedstawiciela Białego Domu oraz dwóch źródeł administracja Trumpa od kilku miesięcy przygotowywała się na ewentualne przejęcie kontroli nad Kongresem przez Demokratów, opracowując plany dalszego wdrażania głównych punktów swojego programu za pomocą władzy wykonawczej. Równolegle zespół przygotowuje się również do śledztwa dotyczącego swojej administracji.

Według agencji Reuters od kwietnia wysocy urzędnicy współpracują z służbą prawną Białego Domu nad zidentyfikowaniem działań władzy wykonawczej w zakresie imigracji, ceł, kosztów mieszkaniowych i wydatków federalnych, które Trump mógłby wprowadzić bez zgody Kongresu.

Jedno ze źródeł poinformowało, że doradca Białego Domu Will Scharf i jego zespół analizują również, „co Trump może legalnie zrobić samodzielnie, gdzie może wykroczyć poza zakres swoich uprawnień oraz jak obronić te decyzje w sądzie”.

Agencja pisze, że planowanie to podkreśla paradoks zbliżających się wyborów we wtorek, 3 listopada.

Chodzi o to, że demokraci, w przypadku przejęcia kontroli nad Kongresem, będą mogli prowadzić dochodzenia w sprawie działań Trumpa, blokować projekty ustaw i ograniczać jego priorytety w zakresie wydatków. Jednak nawet pomimo tego Trump zachowa szerokie uprawnienia wykonawcze w zakresie handlu, polityki zagranicznej i administracji federalnej, z których już aktywnie korzystał podczas swojej drugiej kadencji prezydenckiej.

Sam prezydent USA oświadczył już, że jeśli republikanie stracą kontrolę nad Kongresem, będzie mógł stosować weto przez „miesiąc lub dwa”, zanim dojdzie do kompromisów z demokratami.

„Myślę, że stanę się panem weta. A potem, w pewnym momencie, prawdopodobnie będziemy zawierać porozumienia” – powiedział prezydent USA w wywiadzie dla „New York Post”.

Agencja dodała, że demokraci muszą zdobyć dodatkowe cztery mandaty w Izbie Reprezentantów, a także w Senacie USA, aby przełamać niewielką większość republikanów (218 do 214 oraz 53 do 47). Według sondaży Demokraci przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, natomiast wyniki wyborów do Senatu nie są jeszcze pewne.

Źródło: Reuters

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