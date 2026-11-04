Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że wojna z Iranem była jedną z przyczyn słabych wyników republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu.

„Myślę, że w dużej mierze jest to prawda, ponieważ w perspektywie krótkoterminowej doprowadziło to do wzrostu cen benzyny” – stwierdził podczas rozmowy z dziennikarzami.

Jednocześnie Trump podkreślił, że uważa decyzję o rozpoczęciu konfliktu za słuszną, ponieważ, jak twierdzi, Iran nie powinien posiadać broni jądrowej. Stwierdził również, że obecnie przez Cieśninę Ormuz przepływa znaczna ilość ropy.

Przypomnijmy, że pochodzący z Ukrainy Jewgienij Windman, członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

W wyborach uzupełniających Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, aby przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

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