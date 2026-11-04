Wiceprezydent USA Jay D. Vance skomentował znaczące straty republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu. Jako główną przyczynę porażki wskazał wojnę z Iranem.

Według Vensa część wyborców, którzy w 2024 roku popierali Donalda Trumpa, tym razem zagłosowała na Demokratów.

Wśród głównych postulatów tych wyborców wymienił zakończenie wojny, walkę z inflacją, powrót do zasady „Ameryka przede wszystkim” oraz zmianę stosunków z Izraelem.

„Przyczyną naszej porażki jest wojna” – napisał Vens w serwisie społecznościowym X.

Wiceprezydent już wcześniej wyrażał sceptycyzm wobec kampanii wojskowej przeciwko Iranowi. Teraz faktycznie wzywa administrację Trumpa do zrewidowania kursu polityki zagranicznej.

Obserwatorzy polityczni postrzegają również Vensa jako jednego z potencjalnych kandydatów republikanów w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Jednocześnie wśród potencjalnych konkurentów wymienia się również sekretarza stanu Marco Rubio.

Źródło: FOX

Przypomnijmy, że pochodzący z Ukrainy Jewgienij Windman, członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

W wyborach uzupełniających Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

Czytaj nas na