Wyborcy w amerykańskim stanie Montana 3 listopada decydują o losie inicjatywy I-194, znanej również jako Montana Plan. Przewiduje ona pozbawienie korporacji, stowarzyszeń branżowych, organizacji non-profit i innych organizacji prawa do wydawania pieniędzy na popieranie lub zwalczanie kandydatów politycznych i inicjatyw wyborczych w stanie, donosi Fortune.

Jak będzie działać inicjatywa

Zamiast bezpośredniego zakazu wydatków politycznych I-194 proponuje zmianę katalogu uprawnień, które stan przyznaje korporacjom i innym osobom prawnym. Ich uprawnienia mają zostać ograniczone do tych, które są „niezbędne i dogodne”. Inicjatywa będzie dotyczyć organizacji prowadzących działalność lub posiadających majątek w Montanie.

Wyjątki przewidziano dla komitetów działań politycznych, treści redakcyjnych i informacyjnych, a także osób fizycznych. Organizacje naruszające ograniczenia mogą utracić przyznane przez stan przywileje prowadzenia działalności, w tym ograniczoną odpowiedzialność właścicieli za długi przedsiębiorstwa.

Spór wokół Citizens United

Zwolennicy inicjatywy uważają, że stan może określać zakres uprawnień korporacyjnych bez naruszania Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA. Tom Moore, starszy pracownik naukowy Center for American Progress, który opracował teorię prawną Montana Plan, oświadczył, że nie jest to regulacja już istniejącego prawa, lecz zmiana uprawnień przyznawanych przez stan.

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Jak powiedział, inicjatywa ma zablokować drogę tak zwanym ciemnym pieniądzom, gdy duzi darczyńcy przekazują środki za pośrednictwem organizacji, które nie ujawniają swoich darczyńców. Jednocześnie osoby fizyczne nadal będą mogły dokonywać wpłat politycznych.

Przeciwnicy wskazują, że taka konstrukcja jest sprzeczna z orzeczeniem Sądu Najwyższego USA z 2010 roku w sprawie Citizens United przeciwko Federalnej Komisji Wyborczej. Sąd uznał wówczas prawo korporacji do wydawania środków w celu wpływania na wybory zgodnie z Pierwszą Poprawką. Były przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej Bradley Smith oświadczył, że stany nie mogą obchodzić konstytucyjnej ochrony wypowiedzi politycznej, nazywając ją uprawnieniem korporacyjnym, a nie prawem.

Poprzednie próby stanu

W 1912 roku mieszkańcy Montany poparli ustawę o korupcyjnych praktykach, która zabraniała korporacjom wydawania pieniędzy w celu wpływania na wybory. Sąd Najwyższy USA uchylił to ograniczenie w 2012 roku w sprawie American Tradition Partnership przeciwko Bullockowi, uznając je za niezgodne z orzeczeniem Citizens United.

Podobną ustawę uchwalono w maju na Hawajach. Stała się ona już przedmiotem dwóch federalnych pozwów — złożonych przez Amerykańską Izbę Handlową oraz Grassroot Institute of Hawaii. Jeśli I-194 zostanie zatwierdzona, ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, o ile sąd nie zablokuje jej działania.

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