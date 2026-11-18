Polski klub piłki ręcznej Wybrzeże Gdańsk pokonał w Hiszpanii Dicorpebal Logroño La Rioja 35:34 w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Europejskiej. Goście zdobyli zwycięską bramkę 16 sekund przed końcową syreną, a ostatni atak hiszpańskiego zespołu zakończył się niecelnym rzutem Francisco Lombardiego. Informuje o tym Interia Sport.

Przełom w drugiej połowie

Po pierwszej połowie La Rioja prowadziła 17:15, a w 38. minucie powiększyła przewagę do pięciu bramek — 24:19. Gdańscy szczypiorniści odrobili straty między 43. a 46. minutą, gdy zdobyli cztery bramki z rzędu i wyrównali na 27:27.

W drugiej połowie Wybrzeże straciło Wiktora Tomczaka, który otrzymał czerwoną kartkę po faulu w obronie. Na 56 sekund przed końcem spotkania sędziowie usunęli z boiska zawodników obu drużyn, a dla Oskara Witczaka oznaczało to drugą czerwoną kartkę dla gości. Mimo to polski klub utrzymał jednobramkową przewagę.

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12 bramek Czaplińskiego

Najskuteczniejszym zawodnikiem Wybrzeża był Mikołaj Czapliński, który wykorzystał wszystkie 12 rzutów, w tym sześć rzutów karnych z siedmiu metrów. Ionuț Stănescu zdobył decydującą bramkę na 35:34. Bramkarz Mateusz Zembrzycki obronił osiem z 33 rzutów rywala.

Po czterech meczach Wybrzeże prowadzi w grupie G z sześcioma punktami. Gummersbach ma cztery punkty, a La Rioja i Eurofarm Pelister po trzy. Następny mecz gdański klub rozegra 24 listopada w Bitoli przeciwko Pelisterowi, a 1 grudnia podejmie Gummersbach.

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