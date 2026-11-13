Od firmy NVIDIA po Biały Dom: jak romanse i zdrady kosztowały karierę najbardziej wpływowym osobom na świecie

12 listopada 2026 roku amerykańska korporacja technologiczna NVIDIA ogłosiła rezygnację swojego współzałożyciela i dyrektora generalnego Jensena Huanga. Kierował firmą przez ponad 33 lata, przekształcając producenta procesorów graficznych w jednego z głównych graczy na światowym rynku sztucznej inteligencji.

Rezygnacji poprzedziły doniesienia o pozamałżeńskich związkach Huanga, w szczególności z kobietą, którą amerykańskie władze podejrzewały o powiązania z chińskim wywiadem, oraz z pracownicą firmy NVIDIA. Sam biznesmen 8 listopada publicznie przyznał się do zdrady małżeńskiej i przeprosił rodzinę oraz pracowników.

Tymczasową szefową firmy NVIDIA została dyrektor finansowa Colette Kress, a rada dyrektorów rozpoczęła poszukiwania stałego następcy. Podobne sytuacje już wielokrotnie zmieniały losy wpływowych biznesmenów i polityków. Jedni tracili stanowiska z powodu romansów z pracownicami, inni – z powodu ukrywania związków osobistych, naruszenia prawa lub oskarżeń o molestowanie seksualne. Czasami konsekwencje sięgały setek milionów dolarów, a w niektórych przypadkach prowadziły do kryzysów politycznych na szczeblu państwowym.

UA.News zebrało dziesięć najbardziej znanych historii ze świata wielkiego biznesu i polityki, które pokazują, jak skandale w życiu prywatnym wpływały na kariery szefów korporacji, prezydentów, ministrów i innych wpływowych urzędników.

Mark Hurd: jak skandal z wykonawczynią kosztował stanowisko szefa HP

W sierpniu 2010 roku amerykańska firma technologiczna Hewlett-Packard niespodziewanie ogłosiła rezygnację swojego dyrektora generalnego, Marka Herda. Kierował HP od 2005 roku i cieszył się reputacją menedżera odnoszącego sukcesy, któremu udało się zwiększyć rentowność korporacji, obniżyć koszty i umocnić jej pozycję na światowym rynku komputerów.

Przyczyną była skarga byłej współpracowniczki firmy, Jody Fisher, która oskarżyła Herda o molestowanie seksualne. Współpracowała ona z HP w ramach wydarzeń korporacyjnych i brała udział w spotkaniach z kierownictwem firmy.

Rada dyrektorów zainicjowała niezależne dochodzenie. Kontrola nie wykazała naruszenia polityki HP dotyczącej molestowania seksualnego, jednak ujawniła inne problemy. W szczególności chodziło o nieścisłości w dokumentach finansowych i raportach dotyczących wydatków związanych z kontaktami Herda z Fisher.

Jak poinformowała firma Hewlett-Packard, dochodzenie wykazało naruszenie korporacyjnych standardów postępowania biznesowego. 6 sierpnia 2010 roku Gerd zrezygnował ze stanowisk dyrektora generalnego, prezesa oraz przewodniczącego rady dyrektorów.

Skandal ten nie położył jednak kresu jego karierze zawodowej. Już 6 września 2010 r. firma Oracle ogłosiła mianowanie Gerda na stanowisko prezesa firmy. W 2014 r. został jednym z dwóch dyrektorów generalnych Oracle.

Brian Krzanich: szef firmy Intel, zwolniony z powodu romansu z pracownicą

W czerwcu 2018 roku firma Intel ogłosiła rezygnację dyrektora generalnego Bryana Krzanicha, który pracował w firmie przez prawie 36 lat. Swoją karierę rozpoczął w 1982 roku jako zwykły inżynier, stopniowo piął się w górę korporacyjnej hierarchii, a w 2013 roku stanął na czele jednego z największych producentów procesorów na świecie.

Przyczyną zwolnienia były jego osobiste relacje z pracownicą firmy. Intel otrzymał informacje o romansie, który miał miejsce wcześniej, i wszczął wewnętrzne dochodzenie z udziałem zewnętrznych prawników.

Dochodzenie wykazało, że związek ten był dobrowolny, jednak naruszał wewnętrzną politykę firmy Intel, która zabraniała pewnych relacji romantycznych między kierownictwem a pracownikami.

21 czerwca 2018 r. firma oficjalnie poinformowała, że Kržanić opuszcza stanowisko dyrektora generalnego oraz radę dyrektorów. Tymczasowym szefem został dyrektor finansowy Robert Swan.

Szczególnie znamienne jest to, że decyzja o rezygnacji została podjęta w okresie dobrych wyników finansowych firmy Intel. Jednocześnie firma poinformowała, że jej wyniki kwartalne przekroczą wcześniejsze oczekiwania, a rok 2018 może okazać się rekordowy.

Steve Easterbrook: romans w McDonald’s, zwolnienie i strata 105 mln dolarów

Jeden z najdroższych skandali korporacyjnych związanych z życiem prywatnym dyrektora generalnego miał miejsce w amerykańskiej sieci restauracji McDonald’s.

W listopadzie 2019 roku firma zwolniła swojego dyrektora generalnego, Steve'a Easterbrooka. Kierował McDonald’s od 2015 roku i przeprowadzał zakrojoną na szeroką skalę modernizację firmy, rozwijając usługi cyfrowe, dostawę posiłków oraz automatyzację obsługi.

Przyczyną zwolnienia był dobrowolny romans z pracownicą, który naruszały wewnętrzne zasady firmy. Rada dyrektorów doszła do wniosku, że takie zachowanie świadczyło o braku rozsądku, jakiego oczekuje się od szefa korporacji.

Początkowo McDonald's zgodził się wypłacić Easterbrookowi znaczne odszkodowanie po zwolnieniu. Jednak później firma uzyskała dodatkowe informacje o innych związkach osobistych byłego dyrektora generalnego z pracownicami, które ukrył podczas pierwszego postępowania wyjaśniającego.

McDonald’s oskarżył Easterbrooka o wprowadzenie rady dyrektorów w błąd i zwrócił się do sądu. W grudniu 2021 roku strony osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym były szef zwrócił otrzymane środki oraz odszkodowania w postaci akcji.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem McDonald’s łączna wartość zwróconych aktywów w momencie zawarcia porozumienia wynosiła 105 mln dolarów. Sprawa miała swoją kontynuację w styczniu 2023 roku. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Easterbrooka o przekazywanie inwestorom fałszywych i wprowadzających w błąd informacji dotyczących okoliczności jego zwolnienia.

W ten sposób sekretny romans kosztował szefa nie tylko stanowisko, ale także ponad sto milionów dolarów.

Jeff Zucker: jak sekretny romans zakończył dziewięć lat kierowania CNN

W lutym 2022 roku amerykański kanał telewizyjny CNN niespodziewanie opuścił jego wieloletni prezes Jeff Zucker. Stał on na czele tej firmy medialnej od 2013 roku i był jednym z najbardziej wpływowych menedżerów amerykańskiej telewizji.

Przyczyną rezygnacji był romans z Allison Hallast, która pełniła funkcję wiceprezeski wykonawczej i odpowiadała za marketing oraz komunikację w CNN.

Zucker i Hallast pracowali razem ponad dwadzieścia lat. Ich relacje, jak twierdzą oboje, uległy zmianie w czasie pandemii COVID-19. Nie poinformowali jednak o tym w odpowiednim czasie kierownictwa WarnerMedia, do której należała stacja telewizyjna.

Informacja ta wyszła na jaw w trakcie wewnętrznego dochodzenia związanego z byłym prezenterem CNN, Chrisem Cuomo. Kiedy zapytano Zucker o związek z koleżanką z pracy, potwierdził go.

Szef przyznał, że powinien był poinformować o romansie zaraz po jego rozpoczęciu, ale tego nie zrobił.

2 lutego 2022 roku Zucker zrezygnował ze stanowiska prezesa CNN. Jego rezygnacja była zaskoczeniem dla pracowników stacji, ponieważ przez dziewięć lat odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu strategii redakcyjnej i zarządczej tej firmy medialnej.

Steve Wynn: zarzuty o molestowanie, rezygnacja i grzywna dla kasyna w wysokości 20 mln dolarów

Amerykański miliarder Steve Wynn przez dziesięciolecia pozostawał jedną z najbardziej wpływowych postaci światowej branży kasynowej. Zbudował imperium biznesowe oparte na luksusowych hotelach i kompleksach rozrywkowych, a jego firma Wynn Resorts stała się jednym z największych operatorów kasyn w Las Vegas i Makau.

W styczniu 2018 roku The Wall Street Journal opublikował reportaż, w którym kilka kobiet oskarżyło Wynna o molestowanie seksualne i niewłaściwe zachowanie.

Biznesmen stanowczo zaprzeczył zarzutom, jednak publikacje te wywołały poważny kryzys wizerunkowy. Firma znalazła się pod presją inwestorów, a organy regulacyjne rozpoczęły kontrole dotyczące tego, jak kierownictwo reagowało na skargi pracownic.

6 lutego 2018 roku Wynn Resorts ogłosiło rezygnację swojego założyciela ze stanowisk dyrektora generalnego i prezesa rady nadzorczej.

W oświadczeniu Wynn wyjaśnił, że z powodu fali negatywnego rozgłosu nie jest już w stanie skutecznie wykonywać swoich obowiązków. Jego następcą został Matt Maddox. Jednak na tym konsekwencje skandalu się nie zakończyły. W lutym 2019 r. Komisja ds. Kontroli Gier Hazardowych stanu Nevada nałożyła na Wynn Resorts grzywnę w wysokości 20 mln dolarów. Organ regulacyjny stwierdził braki w kontroli korporacyjnej oraz niewłaściwą reakcję firmy na zgłoszenia dotyczące możliwych przypadków molestowania.

Bill Clinton: romans z Moniką Lewinsky i impeachment prezydenta USA

Jeden z najbardziej znanych skandali politycznych związanych z życiem prywatnym miał miejsce w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 90. Jego głównymi bohaterami byli prezydent Bill Clinton i była stażystka w Białym Domu, Monica Lewinsky.

W 1998 roku informacje o ich związku stały się przedmiotem szerokiej debaty społecznej i śledztwa sądowego. Początkowo Clinton publicznie zaprzeczał, jakoby jego relacje z Lewinską miały charakter seksualny. Później jednak przyznał, że między nimi doszło do niewłaściwego związku.

Głównym problemem dla prezydenta nie był sam romans. Podczas innego postępowania sądowego Clinton zeznawał pod przysięgą, co spowodowało oskarżenia o składanie fałszywych zeznań i utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości.

19 grudnia 1998 roku Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych przegłosowała dwa artykuły oskarżenia prezydenta. W ten sposób osobisty skandal przerodził się w pełnoprawny kryzys konstytucyjny.

Na początku 1999 roku sprawę rozpatrywał Senat. Aby odsunąć prezydenta od władzy, konieczne było uzyskanie dwóch trzecich głosów senatorów, jednak zwolennikom impeachmentu nie udało się tego osiągnąć.

Według oficjalnych danych Senatu USA 12 lutego 1999 roku Clinton został uniewinniony w obu zarzutach. Zachował stanowisko i zakończył drugą kadencję prezydencką w styczniu 2001 roku.

David Petraeus: zdrada małżeńska, która zakończyła karierę dyrektora CIA

David Petraeus był jednym z najbardziej znanych amerykańskich generałów swojego pokolenia. Dowodził operacjami wojskowymi USA i sojuszników w Iraku i Afganistanie, a we wrześniu 2011 roku stanął na czele Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA).

Jednak już w następnym roku jego kariera na czele amerykańskiego wywiadu niespodziewanie dobiegła końca. W listopadzie 2012 roku wyszło na jaw, że Petreus utrzymywał pozamałżeński romans z Paulą Broadwell, dziennikarką i autorką jego biografii. Informacja ta pojawiła się w trakcie śledztwa FBI związanego z korespondencją elektroniczną.

9 listopada 2012 roku prezydent Barack Obama oficjalnie przyjął rezygnację szefa CIA. W przemówieniu skierowanym do pracowników wywiadu Petreus przyznał, że po ponad 37 latach małżeństwa nawiązał pozamałżeński romans i wykazał się skrajnym brakiem rozsądku. Nazwał takie zachowanie niedopuszczalnym dla szefa organizacji wywiadowczej.

Szczególny charakter tego skandalu wynikał ze stanowiska, jakie zajmował Petreus. Dyrektor CIA odpowiada za informacje o wyjątkowo wrażliwym charakterze, kontrwywiad oraz ochronę tajemnic państwowych. Dlatego jego prywatne kontakty budziły wątpliwości nie tylko co do odpowiedzialności moralnej, ale także co do potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Później Petreus stanął przed odrębnym postępowaniem karnym w sprawie niewłaściwego obchodzenia się z materiałami tajnymi, które przekazał Brodwell.

Eliot Spitzer: jak skandal seksualny zrujnował karierę gubernatora Nowego Jorku

Eliot Spitzer budował swoją karierę polityczną w oparciu o walkę z korupcją i nadużyciami finansowymi. Pełniąc funkcję prokuratora generalnego stanu Nowy Jork, aktywnie prowadził dochodzenia w sprawie działalności wielkich korporacji i zyskał reputację polityka kierującego się zasadami.

W 2006 roku Spitzer wygrał wybory na gubernatora stanu Nowy Jork. Uważano go za jednego z obiecujących przedstawicieli Partii Demokratycznej i potencjalnego kandydata na wyższe stanowiska federalne.

Jednak w marcu 2008 roku gazeta The New York Times poinformowała, że gubernator korzystał z usług agencji towarzyskiej Emperors Club VIP, której działalność była przedmiotem śledztwa federalnych organów ścigania.

Skandal nabrał szczególnego rozgłosu ze względu na rozbieżność między publicznym wizerunkiem Spitzera jako bojownika przeciwko naruszeniom prawa a okolicznościami jego życia prywatnego.

Polityk znalazł się pod ogromną presją opinii publicznej i przedstawicieli własnej partii. Już 12 marca 2008 r. ogłosił rezygnację, przyznając się do osobistych błędów i przepraszając rodzinę oraz wyborców.

17 marca Spitzer oficjalnie przestał pełnić obowiązki gubernatora. Jego następcą został wicegubernator David Patterson. Tym samym od momentu objęcia stanowiska przez Spitzera do jego rezygnacji minął nieco ponad rok.

Później polityk próbował powrócić do służby publicznej. W 2013 roku kandydował na stanowisko kontrolera stanu Nowy Jork, jednak przegrał prawybory Partii Demokratycznej.

Matt Hancock: romans podczas kwarantanny, który kosztował go stanowisko ministra w Wielkiej Brytanii

W czerwcu 2021 roku Wielka Brytania dyskutowała nie tylko o pandemii COVID-19, ale także o życiu prywatnym ministra zdrowia Matta Hancocka. Brytyjskie media opublikowały zdjęcia i nagrania, na których minister całował i obejmował swoją doradczynię Ginę Koladangelo w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

W tym czasie w Wielkiej Brytanii nadal obowiązywały ograniczenia związane z kwarantanną, które przewidywały zasady zachowania dystansu społecznego. Właśnie resort, którym kierował Hancock, był odpowiedzialny za znaczną część państwowej polityki walki z pandemią.

Dlatego skandal szybko wykroczył poza kwestię niewierności małżeńskiej. Głównym tematem publicznej dyskusji stały się podwójne standardy przedstawicieli władz. Brytyjczycy byli zmuszeni przestrzegać surowych zasad, ograniczać kontakty społeczne i spotkania rodzinne. Jednocześnie jeden z głównych urzędników odpowiedzialnych za te ograniczenia sam naruszał odpowiednie zalecenia.

26 czerwca 2021 roku Hancock złożył rezygnację. W liście do premiera Borisa Johnsona przyznał się do naruszenia zaleceń dotyczących kwarantanny i przeprosił swoją rodzinę.

Minister wyjaśnił, że nie chce, aby jego życie prywatne odwracało uwagę rządu od walki z pandemią. Rezygnacja zakończyła jego trzyletnią kadencję na czele brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej.

Dominique Strauss-Kahn: skandal, który pozbawił go stanowiska w MFW i perspektyw na prezydenturę

W maju 2011 roku Dominique Strauss-Kahn był jednym z najbardziej wpływowych urzędników gospodarczych na świecie. Stał na czele Międzynarodowego Funduszu Walutowego i odgrywał ważną rolę w łagodzeniu skutków światowego kryzysu finansowego.

Jednocześnie we Francji był postrzegany jako jeden z najbardziej obiecujących potencjalnych kandydatów Partii Socjalistycznej w wyborach prezydenckich w 2012 roku.

14 maja 2011 roku Strauss-Kahn został zatrzymany w Nowym Jorku po tym, jak pracownica hotelu oskarżyła go o napaść seksualną. Sprawa natychmiast stała się międzynarodową sensacją, ponieważ dotyczyła szefa jednej z najważniejszych światowych instytucji finansowych.

Sam Strauss-Kahn stanowczo zaprzeczył zarzutom i twierdził, że stosunek seksualny był dobrowolny. Już 18 maja, cztery dni po zatrzymaniu, MFW oficjalnie poinformował o jego rezygnacji.

W oświadczeniu skierowanym do rady dyrektorów funduszu Strauss-Kahn podkreślił, że chce chronić instytucję przed skutkami skandalu i skupić się na udowodnieniu swojej niewinności. Jednak sprawa miała istotny ciąg dalszy na płaszczyźnie prawnej. W sierpniu 2011 roku prokuratura w Nowym Jorku wniosła o umorzenie postępowania karnego ze względu na wątpliwości co do wiarygodności zeznań skarżącej. Sąd umorzył postępowanie karne i nie zapadł wyrok skazujący wobec Strossa-Kana.

Mimo to jego kariera zawodowa i polityczna poniosła już poważny cios. Stracił stanowisko szefa MFW i faktycznie wypadł z wyścigu o prezydenturę Francji.

Dlaczego skandale osobiste mogą kosztować karierę

Historie znanych biznesmenów i polityków pokazują, że nawet wieloletnie doświadczenie, ogromny majątek i osiągnięcia zawodowe nie zawsze chronią przed utratą stanowiska. Dla korporacji głównymi zagrożeniami stają się konflikty interesów, naruszenie wewnętrznych zasad oraz utrata zaufania inwestorów. W polityce konsekwencje zależą od poparcia społecznego, okoliczności prawnych oraz reakcji sojuszników politycznych.

Jednocześnie osobisty skandal niekoniecznie oznacza koniec kariery. Bill Clinton zachował stanowisko prezydenta po impeachmencie, a Mark Hurd stanął na czele innej dużej firmy po odejściu z HP. Inni natomiast stracili wpływowe stanowiska i ponieśli znaczne straty finansowe oraz reputacyjne.

Ostatecznie decydujące znaczenie ma nie tylko sam skandal, ale także to, czy doszło do naruszenia przepisów prawa lub zasad korporacyjnych oraz czy danej osobie udało się zachować zaufanie społeczeństwa lub pracodawcy.

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