Od początku wojny na pełną skalę w Rosji w wyniku represji politycznych zginęło co najmniej 69 osób

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę co najmniej 69 osób, w tym sześć kobiet, padło ofiarą represji politycznych w Federacji Rosyjskiej. Informacja ta zawarta jest w raporcie projektu „Wsparcie dla więźniów politycznych. Memorial”, w którym odnotowano zgony w miejscach pozbawienia wolności, podczas przeszukań, w areszcie domowym oraz wkrótce po zwolnieniu.

Według danych obrońców praw człowieka co najmniej 29 osób zmarło z powodu chorób i braku pomocy medycznej. Dziesięć takich przypadków odnotowano w 2026 roku. Autorzy badania zauważają, że skargi osadzonych dotyczące problemów zdrowotnych są często ignorowane lub uznawane za symulowanie.

W raporcie podkreślono, że choroby przewlekłe w warunkach pozbawienia wolności nasilają się z powodu stresu i trudnych warunków przetrzymywania. Jednocześnie coraz częściej długie wyroki pozbawienia wolności otrzymują osoby w podeszłym wieku.

Jednym z takich przypadków jest sprawa 64-letniego Olega Tyryszkina, skazanego za komentarz w serwisie społecznościowym „VKontakte”. Podczas rozprawy sądowej prowadzonej w formie wideokonferencji mężczyzna położył się na podłodze celi, ponieważ nie był w stanie stać. Jednak sanitariusz aresztu śledczego zapewnił sędziego, że „wszystkie parametry są w normie”. Następnie Tyryszkin zmarł na zawał serca.

Kolejne 20 osób zginęło w wyniku pobić, tortur lub ich następstw. Dwunastu z nich było obywatelami Ukrainy, głównie mieszkańcami tymczasowo okupowanych terytoriów oraz jeńcami wojennymi. Wśród ofiar śmiertelnych znalazł się również obywatel Polski Krzysztof Gałos, porwany na Ukrainie.

Jednym z najbardziej głośnych przypadków obrońcy praw człowieka uznają śmierć ukraińskiej dziennikarki Wiktorii Roszczynej. Jej ciało zwrócono na Ukrainę bez oczu, mózgu i części krtani. Stwierdzono również złamane żebro, otarcia oraz ślady użycia prądu elektrycznego.

Według danych zawartych w raporcie, kolejne dziesięć osób prawdopodobnie popełniło samobójstwo. Przyczyny śmierci ośmiu osób pozostają nieznane. Pianista Paweł Kuśnir zmarł w areszcie śledczym w Birobidżanie w wyniku strajku głodowego. Śmierć rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w kolonii „Polarnij Vovk” obrońcy praw człowieka uznają za umyślne zabójstwo.

Średni wiek ofiar wynosił 51 lat. Najmłodszymi byli 18-letni Daniil Dakhov i Paweł Grymak z tymczasowo okupowanego Melitopola. Najstarszym był 81-letni Walerij Mitko, prezes Arktycznej Akademii Nauk, którego oskarżono o zdradę stanu na rzecz Chin.

W niepełnym 2026 roku obrońcy praw człowieka udokumentowali 16 zgonów. W 2024 roku zginęło 26 osób, a w 2025 roku – 13.

W projekcie „Memorial” stwierdzono, że odpowiedzialność za te zgony spoczywa na śledczych i sądach, które bezpodstawnie pozbawiały ludzi wolności, pracownikom zakładów karnych i personelowi medycznemu, którzy odmawiali udzielenia pomocy, a także funkcjonariuszom sił bezpieczeństwa zamieszanym w tortury. Obrońcy praw człowieka obarczają odpowiedzialnością również represyjny system sądowo-śledczy i penitencjarny, a także władze Federacji Rosyjskiej jako całość.

Jednocześnie raport nie obejmuje Ukraińców, których pozbawiono wolności poza ramami postępowania karnego. Według szacunków obrońców praw człowieka liczba ofiar śmiertelnych w tej grupie jest znacznie większa, jednak informacji o takich przypadkach praktycznie nie ma.

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