Od spisku prochu do Anonymous: jak Guy Fawkes stał się symbolem walki z władzą

5 listopada 2026 roku mija 421 lat od ujawnienia spisku prochu – jednej z najbardziej znanych prób zamachu stanu w historii Wielkiej Brytanii. W 1605 roku grupa angielskich katolików planowała wysadzić w powietrze parlament wraz z królem Jakubem I i politycznymi przywódcami kraju. Spisek udało się udaremnić, a jednego z jego uczestników, Gaya Foxa, aresztowano przy 36 beczkach prochu.

Cztery stulecia później imię Foxa stało się znane daleko poza granicami Wielkiej Brytanii. Jego stylizowaną twarz z cienkimi wąsami, bródką i charakterystycznym uśmiechem można dziś zobaczyć na antyrządowych demonstracjach, w nagraniach wideo grup hakerskich oraz w symbolice ruchów protestacyjnych. Maska zyskała szczególną popularność po premierze filmu „V jak Vendetta” oraz dzięki wykorzystaniu jej przez międzynarodowy ruch hakerski Anonymous.

UA.News opowiada, kim naprawdę był Guy Fox, dlaczego katolicy chcieli zniszczyć angielski parlament, w jaki sposób historycznego spiskowca przekształcono w symbol walki z dyktaturą oraz dlaczego jego maskę wykorzystują współcześni protestujący i hakerzy.

Dlaczego Guy Fox chciał wysadzić brytyjski parlament

Przyczyny spisku prochowego wiążą się z konfliktami religijnymi, które w XVI wieku determinowały politykę Anglii.

Po zerwaniu przez króla Henryka VIII stosunków z Rzymem kraj stopniowo ugruntował swoją pozycję jako państwo protestanckie. Za panowania Elżbiety I katolicy napotykali poważne ograniczenia: za odmowę udziału w nabożeństwach oficjalnego kościoła nakładano grzywny, a katolickich księży prześladowano.

W 1603 roku na angielskim tronie zasiadł Jakub I. Część katolików miała nadzieję, że nowy monarcha złagodzi politykę religijną, jednak oczekiwania te się nie spełniły. Król zachował protestancki charakter władzy państwowej, co wywołało niezadowolenie wśród radykalnie nastawionych katolików.

Jednym z nich był Robert Catesby – zamożny angielski katolik, który postanowił siłą zmienić porządek polityczny. To właśnie on stał się organizatorem Spisku Prochowego, choć jego najsłynniejszym uczestnikiem stał się później Guy Fawkes.

Fox urodził się w 1570 roku w Yorku. W młodości przyjął katolicyzm, a później wyruszył na wojnę po stronie katolickiej Hiszpanii przeciwko protestanckim Niderlandom. Służba wojskowa dała mu doświadczenie w posługiwaniu się bronią i materiałami wybuchowymi.

W maju 1604 roku Catesby zaproponował swoim współspiskowcom wysadzenie parlamentu podczas uroczystego otwarcia sesji. Wśród pierwszych uczestników byli Thomas Winter, John Wright, Thomas Percy i Guy Fawkes. Plan zakładał zabicie króla, przedstawicieli obu izb parlamentu oraz znacznej części elity politycznej Anglii.

Spiskowcy uzyskali dostęp do piwnicy pod Izbą Lordów, gdzie przetransportowali 36 beczek prochu. Materiały wybuchowe ukryto pod drewnem i innymi materiałami. Wykonanie najniebezpieczniejszej części planu powierzono Foksowi, który posługiwał się fałszywym imieniem John Johnson.

Po wybuchu spiskowcy planowali wywołać powstanie, porwać księżniczkę Elżbietę, córkę Jakuba I, i wykorzystać ją do ustanowienia nowego porządku politycznego, bardziej sprzyjającego katolikom.

Jak wyjaśniają historycy brytyjskiego parlamentu, spisek był dziełem niewielkiej grupy radykałów, a nie wszystkich angielskich katolików.

Jak ujawniono spisek prochu i stracono Guya Foksa

Anonimowy list uniemożliwił spiskowcom zrealizowanie ich planu. 26 października 1605 roku katolicki arystokrata William Parker, lord Montigle, otrzymał ostrzeżenie, by nie uczestniczył w otwarciu parlamentu. Autor sugerował, że podczas uroczystości dojdzie do katastrofy, ale nie podał żadnych szczegółów.

List przekazano władzom królewskim. Następnie Jakub I i jego doradcy nakazali przeszukanie pomieszczeń parlamentu. W nocy z 4 na 5 listopada przedstawiciele władz odkryli Gaja Foksa w pobliżu piwnic Izby Lordów. Podczas przeszukania znaleziono ukryte beczki z prochem.

Foxa aresztowano i przewieziono na przesłuchanie. Początkowo odmawiał ujawnienia nazwisk współspiskowców, jednak po torturach zaczął składać zeznania. Po niepowodzeniu spisku Catesby i część jego towarzyszy uciekli z Londynu. Próbowali zorganizować powstanie, jednak nie uzyskali masowego poparcia. 8 listopada 1605 roku siły królewskie dogoniły ich w pobliżu posiadłości Holbych House. Podczas strzelaniny Catesby zginął.

Guy Fox wraz z innymi zatrzymanymi uczestnikami został osądzony za zdradę stanu. 31 stycznia 1606 roku został stracony w Westminsterze.

Porażka spisku prochu umocniła pozycję władzy królewskiej, a ograniczenia wobec katolików uległy zaostrzeniu. Samego Foksa zaczęto przedstawiać jako zdrajcę stanu, który chciał zniszczyć monarchię.

Dlaczego Brytyjczycy do dziś świętują Noc Guya Foksa

Paradoksalnie, początkowo Guya Foksa nie upamiętniano jako bohatera, lecz jako wroga państwa. W styczniu 1606 roku angielski parlament uchwalił ustawę o corocznym obchodzeniu 5 listopada jako dnia wdzięczności za ocalenie króla.

Tak powstała tradycja Bonfire Night – Nocy Ognisk, zwanej również Nocą Guya Foksa. W miastach i wsiach rozpalano ogniska, organizowano uroczystości i palono kukły symbolizujące wrogów państwa protestanckiego. Początkowo były to często wizerunki papieża, a z czasem główną postacią stał się Guy Fox.

W XIX–XX wieku dzieci wykonywały jego kukły ze starych ubrań i prosiły o pieniądze na uroczystości. Ustawę o obowiązkowym obchodzeniu 5 listopada uchylono w 1859 roku, jednak tradycja ta przetrwała.

Dzisiaj w Wielkiej Brytanii nadal organizuje się pokazy sztucznych ogni, uroczystości i wielkie ogniska. Jednocześnie współczesne obchody w znacznej mierze utraciły swój pierwotny charakter antykatolicki.

Jak wyjaśnia Muzeum Londynu, z biegiem czasu religijne i polityczne znaczenie tego wydarzenia ustąpiło miejsca tradycjom ludowym. Przez kilka stuleci Fox pozostawał symbolem zdrady i nieudanej próby obalenia władzy. Jednak kultura masowa XX wieku radykalnie zmieniła jego wizerunek.

„V jak Vendetta”: jak maska Gaja Foksa stała się symbolem oporu

Największy wpływ na współczesne postrzeganie Guya Foksa miał brytyjski komiks „V jak Vendetta”, którego publikację w 1982 roku rozpoczęli pisarz Alan Moore i rysownik David Lloyd.

Akcja rozgrywa się w fikcyjnej Wielkiej Brytanii, gdzie panuje reżim totalitarny. Państwo kontroluje środki masowego przekazu, prześladuje dysydentów i wykorzystuje siły bezpieczeństwa do tłumienia opozycji.

Główny bohater, znany jedynie pod literą V, prowadzi walkę z dyktaturą. Ukrywa twarz za stylizowaną maską Gaja Foksa i wykorzystuje akcje dywersyjne, przemówienia polityczne oraz symboliczne działania w walce z reżimem.

Wybór tej postaci historycznej był świadomy. W wywiadzie dla „Le Monde” David Lloyd wyjaśnił, że zaproponował Alanowi Moore’owi przywrócenie postaci Gaja Foksa do współczesnej historii i wyobrażenie sobie sytuacji, w której jego plan zniszczenia parlamentu zakończył się sukcesem.

Na powstanie komiksu wpływ miała atmosfera polityczna panująca w Wielkiej Brytanii w latach 80., a zwłaszcza rządy Margaret Thatcher. Autorzy zgłębiali tematy autorytaryzmu, kontroli państwowej i ograniczeń wolności osobistej.

W 2006 roku ukazał się film pod tym samym tytułem w reżyserii Jamesa McTeigue’a, oparty na scenariuszu sióstr Wachowski. W rolach głównych wystąpili Hugo Weaving i Natalie Portman. To właśnie ekranizacja sprawiła, że maska stała się rozpoznawalna na całym świecie.

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Szczególną popularność zyskała scena, w której tysiące ludzi wychodzą przed parlament w identycznych maskach. W tym epizodzie symbol ten nie należy już do jednej postaci — uosabia on zbiorowy opór wobec władzy.

W ten sposób historia spisku z 1605 roku zyskała nowe znaczenie. Zamiast walki o ustanowienie innego porządku religijno-politycznego na pierwszy plan wysunęła się idea oporu wobec autorytarnego państwa.

Jednocześnie historyczny Fox i fikcyjny V mieli różne cele. Pierwszy dążył do obalenia protestanckiego monarchy, podczas gdy drugi stał się artystycznym uosobieniem walki z totalitaryzmem.

Dlaczego hakerzy z Anonymous wybrali maskę Guya Foksa

Kolejny etap popularności maski wiąże się z rozwojem kultury internetowej i pojawieniem się międzynarodowego ruchu Anonymous. Powstał on w połowie pierwszej dekady XXI wieku wokół anonimowych społeczności internetowych, w szczególności forum 4chan.

Początkowo Anonymous nie był organizacją polityczną. Jego członków łączyły internetowe memy, żarty, akcje online oraz zasada anonimowości. Wśród popularnych memów znalazła się postać Epic Fail Guy — schematycznie narysowana postać, którą z czasem zaczęto przedstawiać w masce z filmu „V jak Vendetta”.

Przełomowym momentem był rok 2008, kiedy to Anonymous zorganizował kampanię Project Chanology przeciwko Kościołowi Scjentologii. Aktywiści zarzucali tej organizacji próby ograniczania rozpowszechniania informacji. Konflikt wykroczył poza granice internetu: w różnych krajach odbyły się demonstracje przed siedzibami organizacji scjentologicznych.

Wielu uczestników zakrywało twarze maskami Guya Foksa. Miało to znaczenie praktyczne: ludzie nie chcieli, by można ich było rozpoznać lub ścigać za udział w protestach. Jednocześnie identyczne maski tworzyły wizualny obraz jednolitego ruchu.

Z czasem maska stała się głównym atrybutem Anonymous. Zaczęto ją wykorzystywać w nagraniach wideo, na plakatach oraz podczas akcji politycznych.

Warto podkreślić, że Anonymous nie ma jednego przywódcy, oficjalnego członkostwa ani scentralizowanej struktury. Dlatego też używanie tej symboliki nie oznacza, że za wszystkimi akcjami stoi jedna organizacja.

Jak maska Guya Foksa zyskała popularność wśród protestujących

W 2011 roku maska zyskała nową falę popularności dzięki międzynarodowemu ruchowi protestacyjnemu Occupy. Jego najbardziej znaną akcją były demonstracje Occupy Wall Street w Nowym Jorku. Uczestnicy sprzeciwiali się nierównościom ekonomicznym, wpływowi korporacji finansowych na politykę oraz koncentracji bogactwa.

Maskę Guya Foksa można było zobaczyć podczas protestów w Nowym Jorku, Londynie, Madrycie i innych miastach.

W październiku 2011 roku założyciel WikiLeaks Julian Assange również pojawił się na proteście Occupy London w takiej masce, choć wkrótce ją zdjął. W kolejnych latach symbol ten rozpowszechnił się wśród protestujących w Europie, Azji i Ameryce.

Szczególnie wymownym przykładem stał się Hongkong w 2019 roku. Podczas masowych demonstracji antyrządowych część uczestników nosiła maski Gaja Foksa, sprzeciwiając się zaostrzeniu kontroli ze strony władz i ograniczeniu swobód politycznych.

Po wprowadzeniu przez władze Hongkongu ograniczeń dotyczących zakrywania twarzy podczas niektórych zgromadzeń masowych maski stały się również symbolem sprzeciwu wobec takich decyzji. Jednocześnie w różnych krajach organizowano akcje „Million Mask March”, związane z kulturą protestu ruchu Anonymous. Ich uczestnicy wysuwali różnorodne postulaty — od ochrony wolności słowa po krytykę nadzoru państwowego i polityki wielkich korporacji.

Główną cechą tego symbolu było to, że nie wymagał on od protestujących wspólnej ideologii politycznej. Dla jednych maska oznaczała walkę z cenzurą, dla innych – ochronę prywatności lub sprzeciw wobec decyzji rządu.

To właśnie ta uniwersalność zapewniła jej popularność.

Jak Anonymous wykorzystuje maskę podczas cyberataków

Maska Guya Foksa stała się znana nie tylko dzięki ulicznym demonstracjom, ale także dzięki działalności haktywistów – osób wykorzystujących technologie cyfrowe i operacje cybernetyczne do promowania celów politycznych.

W różnych latach uczestnicy kampanii pod szyldem Anonymous ogłaszali ataki na instytucje państwowe, duże firmy i organizacje, które uważali za swoich przeciwników. Wśród takich działań były ataki DDoS, zakłócanie działania stron internetowych, publikowanie skradzionych informacji oraz rozpowszechnianie komunikatów politycznych.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. konta powiązane z Anonymous ogłosiły przeprowadzenie cyberoperacji przeciwko rosyjskim władzom. W internecie krążyły oświadczenia o atakach na państwowe strony internetowe Federacji Rosyjskiej, serwisy propagandowe i inne systemy cyfrowe.

Jednak ze względu na zdecentralizowany charakter ruchu nie każdą operację można niezależnie potwierdzić lub jednoznacznie powiązać z konkretnymi sprawcami. Ponadto symbolika Anonymous może być wykorzystywana przez różne grupy, w tym te, które nie mają związku z poprzednimi kampaniami ruchu.

Jak Guy Fox stał się symbolem walki z władzą po 421 latach

Historia Gaja Foxa stała się jednym z najwyraźniejszych przykładów tego, jak społeczeństwo może całkowicie na nowo zinterpretować znaczenie postaci historycznej. Człowiek, którego przez wieki uważano za zdrajcę stanu i symbolicznie palono na stosach, w XXI wieku stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy protestu politycznego.

Jednak prawdziwy Guy Fawkes nie był bojownikiem o demokrację w jej współczesnym rozumieniu. On i jego towarzysze rzeczywiście doświadczali prześladowań religijnych, jednak nie dążyli do ustanowienia powszechnych swobód obywatelskich, lecz do siłowej zmiany porządku religijno-politycznego w Anglii. Ich plan zakładał wysadzenie parlamentu, w wyniku czego mogły zginąć dziesiątki, a nawet setki ludzi.

Jednak wraz z rozwojem kultury masowej ta postać historyczna stopniowo zeszła na dalszy plan. Komiks „V jak Vendetta”, jego ekranizacja oraz działalność grupy Anonymous nadały wizerunkowi Foxa nowe znaczenie. Maska stała się symbolem sprzeciwu wobec systemu politycznego, kontroli państwowej i ograniczeń wolności obywatelskich.

Szczególną cechą tego symbolu jest jego uniwersalność. Maska jednocześnie ukrywa tożsamość człowieka i pozwala mu zamanifestować przynależność do określonego ruchu. Kiedy setki protestujących wychodzą na ulice z identycznymi twarzami, tworzą obraz zbiorowego oporu, w którym indywidualna osobowość ustępuje miejsca wspólnej idei.

Właśnie dlatego z masek korzystali uczestnicy ruchu Occupy Wall Street, protestujący w Hongkongu oraz przedstawiciele społeczności hakerów. Przy tym ich cele polityczne mogły się znacznie różnić — od walki z nierównościami ekonomicznymi po ochronę prywatności i wolności informacji.

Twórca tego wizualnego obrazu, David Lloyd, pozytywnie ocenił jego popularność. W wywiadzie dla BBC z 2011 roku artysta wyjaśnił, że maska stała się wygodnym symbolem protestu przeciwko tyranii, ponieważ pozwalała ludziom zachować anonimowość, a jednocześnie demonstrować wspólne stanowisko.

Jednocześnie popularność maski spowodowała pewien paradoks. Symbol, często wykorzystywany przez przeciwników wielkich korporacji, sam stał się towarem komercyjnym. Po premierze filmu zaczęto ją masowo sprzedawać, a część dochodów trafiała do firm związanych z przemysłem filmowym.

W ten sposób maska Guya Foksa już dawno przestała być jedynie przypomnieniem wydarzeń z 1605 roku. Stała się samodzielnym symbolem kulturowym i politycznym, którego znaczenie określają osoby, które go używają.

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