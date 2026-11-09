Wideo: Od vintage’owej peleryny po suknię z cekinami – najefektowniejsze stylizacje gwiazd na gali LACMA 2026

W Los Angeles odbyła się coroczna impreza charytatywna LACMA Art+Film Gala 2026, która zgromadziła wiele hollywoodzkich gwiazd, modelek i przedstawicieli świata mody. Goście imprezy zaprezentowali efektowne kreacje z czołowych domów mody, a szczególną uwagę przyciągnęły stylizacje Kylie Jenner, Kim Kardashian, Nicole Kidman i Anya Taylor-Joy.

Tegoroczna, 15. ceremonia była poświęcona uhonorowaniu artystki Vii Celmins oraz reżysera Denisa Villeneuve’a, znanego z pracy nad filmem „Diuna”. Wieczór zorganizowano przy wsparciu domu mody Gucci, a gościem specjalnym była piosenkarka Rosé.

Wśród najbardziej zapadających w pamięć stylizacji na czerwonym dywanie znalazło się pojawienie się Anya Taylor-Joy w efektownej pelerynie, która okazała się być vintage’ową suknią ślubną haute couture z lat 90.

Emily Ratajkowski wybrała białą suknię Gucci o wyrazistym kroju, która podkreślała jej kobiecość i przypominała strój greckiej bogini.

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Kylie Jenner pojawiła się na imprezie w obcisłej sukience, która jakby odzwierciedlała kontury jej sylwetki.

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Kim Kardashian postawiła na efektowną kreację Gucci z błyszczącymi cekinami, które sprawiały wrażenie płynnego metalu.

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Nie mniej rzucała się w oczy Nicole Kidman. Aktorka pojawiła się w sukience Chanel w stylu baletowym, stworzonej na wzór kolekcji wiosna–lato 2027.

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Tymczasem modelka Candice Swanepoel wybrała stylizację od Gucci, stworzoną pod kierownictwem nowego dyrektora kreatywnego Demny.

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Na czerwonym dywanie pojawiła się również modelka Alex Consani w kompletnej stylizacji Gucci. Aktor Andrew Garfield i aktorka Monica Barbaro wspólnie uczestniczyli w wieczorze w strojach tej samej marki.

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Gala LACMA Art+Film tradycyjnie gromadzi przedstawicieli świata filmu, sztuki, muzyki i mody. Tym razem czerwony dywan stał się sceną, na której zaprezentowano zarówno odważne rozwiązania projektowe, jak i nawiązania do mody vintage oraz kultowych kolekcji.

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie W Magazine.



Iris Law zachwyciła publiczność odważną suknią podczas gali w Los Angeles.

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