Sonda kosmiczna Hera po raz pierwszy sfotografowała z bliska asteroidę Dimorph po zderzeniu z sondą DART, do którego doszło w 2022 roku w odległości 194 milionów kilometrów od Ziemi. Wówczas NASA celowo skierowała sondę w stronę tego ciała niebieskiego o szerokości około 150 metrów, aby sprawdzić możliwość zmiany trajektorii lotu asteroid.

Pierwsze zdjęcia ujawniły ogromne skutki zderzenia: na powierzchni Dimorfa powstał krater wielkości stadionu, a wokół niego pojawiła się chmura odłamków. Uzyskane dane mają istotne znaczenie dla opracowania przyszłych strategii ochrony Ziemi przed potencjalnie niebezpiecznymi asteroidami.

Sonda kosmiczna NASA DART przeszła do historii 26 września 2022 roku, gdy zderzył się z asteroidą Dimorph o szerokości około 150 metrów, która orbituje wokół asteroidy Didym o szerokości około 730 metrów.

Naukowcy chcieli sprawdzić, czy za pomocą takiego zderzenia można zmienić trajektorię ruchu dowolnej asteroidy stanowiącej zagrożenie dla Ziemi. W niedzielę, po zakończeniu misji DART, naukowcy ustalili, że okres orbitalny Dimorfa wokół Didima skrócił się aż o 33 minuty. Technologia ta zatem działa.

Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła w październiku 2024 roku sondę Hera, aby szczegółowo zbadała skutki uderzenia DART w asteroidę Dimorf.

Pierwsze zdjęcia wykonane z bliskiej odległości pokazały, że uderzenie spłaszczyło jedną ze stron Dimorfa. Ponadto, jak stwierdzili naukowcy, ku ich zaskoczeniu na zmienionej stronie asteroidy pojawił się ogromny krater wielkości stadionu, rozciągający się na całej szerokości tego kosmicznego kamienia. Okazało się również, że po uderzeniu Dimorf zaczął chaotycznie obracać się wokół Didima.

Kolejną wielką niespodzianką dla naukowców było odkrycie, że obie asteroidy otoczone są setkami kamieni o wielkości kilku metrów, które krążą wokół Dimorfa i Didima.

Obecnie sonda kosmiczna Hera utrzymuje stałą odległość od asteroid – 30 km. Wkrótce zbliży się do nich na odległość około 13 kilometrów, co pozwoli na uzyskanie jeszcze bardziej szczegółowych zdjęć asteroid. Następnie sonda Hera wypuści dwie małe sondy wielkości pudełka na buty, które będą mogły zbliżyć się do asteroid jeszcze bardziej.

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Sonda „Juventas” zbada wewnętrzną strukturę Dimorfa, a następnie spróbuje wylądować na asteroidzie, aby zmierzyć jej grawitację. Sonda Milani zbada skład Dimorfa i Didima, a także skład kamieni i pyłu krążących wokół nich.

Wspólne badania dwóch sond oraz aparatury Hera pomogą określić masę asteroidy Dimorfa. Informacje te, w połączeniu z danymi dotyczącymi zmian ruchu tego obiektu kosmicznego, pomogą w opracowaniu przyszłych misji mających na celu odchylenie asteroid stanowiących zagrożenie dla Ziemi.

Informację tę podała Europejska Agencja Kosmiczna.

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