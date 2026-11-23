W poniedziałek 23 listopada dyrektor generalny firmy Nvidia, Jensen Huang, powrócił do biura, gdzie został radośnie powitany przez pracowników. Pracownicy powitali szefa gromkimi brawami.

„Dziękuję wszystkim za drugą szansę. Tym razem będę lepszym dyrektorem generalnym” – powiedział Huang

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/4640944940160349316.mp4

Świadczy o tym film opublikowany przez CNBC.

W Kongresie USA skrytykowano decyzję firmy Nvidia o pozostawieniu Huanga na stanowisku dyrektora generalnego — Reuters.

Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, wystąpi przed Senatem USA 3 grudnia – CoinDesk.

Inwestor wskazał na zagrożenia dla przyszłego szefa Nvidii — Fortune

Czytaj nas na