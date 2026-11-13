Film: Hegset uhonorował żołnierza, który zwrócił mu uwagę na cmentarzu w Arlington

W Stanach Zjednoczonych minister obrony Pete Hagseth odznaczył żołnierza, który wcześniej zwrócił mu uwagę oraz członkom jego sztabu przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington.

Żołnierz otrzymał od ministra medal za zasługi dla sił zbrojnych.

Z kolei amerykańska stacja telewizyjna ustaliła, że chodzi o szeregowego 3. pułku piechoty The Old Guard („Stara Gwardia” – OBOZ.UA) Thomasa Iglesiasa.

Co powiedział minister

Sam Hegset opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z ceremonii wręczenia odznaczenia, nie zaznaczył jednak, kogo i za co uhonorował.

„Kochamy żołnierzy. Kochamy standardy. Brawo, specjalisto. Tak trzymajcie, patrioci” – tymi słowami minister skomentował wręczenie odznaczenia.

Hegset został zapytany w sieci, czy przyznaje się do swojego niestosownego zachowania oraz czy w ogóle „przeprosił, czy też była to po prostu kolejna sesja zdjęciowa dla pozoru”. Minister nie odpowiedział na te pytania.

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„Więc kiedyś w przyszłości ten żołnierz będzie opowiadał swoim dzieciom, że otrzymał medal za to, że kazał szefowi resortu obrony zamknąć swoją cholerną gębę” – spekulują Amerykanie.

O tym poinformował sam minister, nie podając żadnych szczegółów – po prostu opublikował w sieci zdjęcie z ceremonii wręczenia odznaczenia.

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