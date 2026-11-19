Amerykański miliarder Elon Musk stwierdził, że Stany Zjednoczone rzekomo zorganizowały odsunięcie od władzy prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w 2014 roku. Jednocześnie przyznał, że Rosja jest agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie, ale twierdził, że nie zwalnia to Stanów Zjednoczonych z odpowiedzialności za wydarzenia podczas Rewolucji Godności.

Biznesmen wypowiedział się na ten temat 18 listopada w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi Andrew Rossowi Sorkinowi.

„To prawda, że z punktu widzenia inwazji Rosja jest agresorem, ale prawdą jest również to, że my, Amerykanie, zorganizowaliśmy zamach stanu, aby usunąć demokratycznie wybranego, prorosyjskiego prezydenta Ukrainy” – stwierdził Musk.

Twierdził, że takie działania nie byłyby możliwe bez udziału Departamentu Stanu USA i innych amerykańskich agencji. Jednocześnie przedsiębiorca przyznał, że jego słowa mogą brzmieć jak usprawiedliwianie działań Rosji, jednak zaprzeczył, jakoby miał taki zamiar.

To już nie pierwszy raz, kiedy Musk nazywa wydarzenia z lat 2013–2014 zamachem stanu. W szczególności wyraził taką opinię w lutym 2023 roku. Wówczas doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mykhajlo Podoljak odpowiedział przedsiębiorcy, radząc mu, by przestał czytać rosyjskie gazety.

Podczas wywiadu poruszono również temat poglądów politycznych Muska oraz jego stosunku do ruchu MAGA (Make America Great Again), związanego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

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Miliarder oświadczył, że nie popiera bezwarunkowo polityki Partii Republikańskiej i uważa, że obie główne siły polityczne w USA mają zarówno zalety, jak i wady.

Ponadto Musk przyznał, że żałuje znacznych wydatków na wsparcie republikanów podczas wyborów uzupełniających w USA w 2026 roku. Według danych The Washington Post przeznaczył na kampanie polityczne ponad 400 mln dolarów.

Biznesmen zaznaczył, że gdyby mógł cofnąć czas, wydałby na te cele mniej pieniędzy.

Źródło: The New York Times

Ponadto Musk wyjaśnił, dlaczego ogranicza korzystanie z Starlink przez Ukrainę, i skrytykował Zełenskiego.

Miedwiediew wezwał Muska do okazania skruchy za pomoc Ukrainie za pośrednictwem Starlink.

Solowjow wezwał Ilona Muska do ucieczki do Rostowa po wszczęciu śledztwa w sprawie Starlink.

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