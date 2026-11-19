Amerykański przedsiębiorca stwierdził, że odcięcie dostępu do sieci Starlink mogłoby doprowadzić do załamania się ukraińskiej linii frontu. Oskarżył również prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o fałszywe oświadczenia, nazwał Rewolucję Godności zamachem stanu z udziałem USA oraz wyjaśnił, dlaczego nie chce się wykorzystywać łączności satelitarnej do operacji ofensywnych.

Rozmowa miała miejsce 18 listopada 2026 roku podczas corocznego szczytu The New York Times DealBook Summit w Nowym Jorku. Musk dołączył do wydarzenia za pośrednictwem wideokonferencji z Chin, gdzie przebywał wraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Jednym z głównych tematów była rola łączności satelitarnej w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Musk stwierdził, że po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosja zniszczyła ukraińskie sieci komunikacyjne, w szczególności wieże telefonii komórkowej i linie światłowodowe. Według niego Starlink pozostał systemem, którego rosyjskiej armii nie udało się unieruchomić.

„Gdyby nie mieli Starlink, cała ich linia frontu załamałaby się, ponieważ nie mieliby systemu łączności. A Rosja wygrałaby” – powiedział przedsiębiorca.

Dodał, że również obecnie sieć satelitarna zapewnia większość łączności ukraińskich sił zbrojnych. Musk określił swoją pomoc dla Ukrainy jako niezwykle znaczącą i stwierdził, że wyłączenie Starlink mogłoby doprowadzić do natychmiastowego załamania się linii frontu.

Jednocześnie biznesmen podkreślił, że od samego początku uważał Starlink za system cywilny, którego nie można wykorzystywać do ofensywnych ataków dronami. Według niego do takich operacji należy stosować Starshield – odrębny system satelitarny kontrolowany przez rząd USA.

Elon Musk wyjaśnił, że nie chce osobiście podejmować decyzji, które mogą prowadzić do ofiar śmiertelnych. Uważa, że odpowiedzialność za stosowanie technologii wojskowych powinny ponosić władze amerykańskie, a nie prywatny przedsiębiorca.

Dziennikarz Andrew Ross Sorkin przypomniał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował o ograniczeniach w działaniu systemu satelitarnego oraz o problemach z jego wykorzystaniem przez ukraińskie siły zbrojne.

Musk odpowiedział, że Zełenski nie zawsze mówi prawdę.

„Nie chcę was szokować, ale Zełenski nie zawsze mówi prawdę” – stwierdził miliarder.

Sorkin doprecyzował, czy Ukraina ma dostęp do Starshield, czy też korzysta z komercyjnego Starlink. Musk zaznaczył, że są to różne systemy: Starlink, jak twierdzi, jest cywilną siecią komercyjną, natomiast Starshield jest kontrolowany przez rząd USA, a decyzje dotyczące jego wykorzystania zależą od amerykańskiego Ministerstwa Obrony.

Przedsiębiorca twierdził, że Ukraina w rzeczywistości chce wykorzystywać komercyjny system Starlink do ofensywnych operacji wojskowych, ale firma SpaceX odmawia wydania na to zgody.

Zaprzeczył również, jakoby firma całkowicie wyłączyła Starlink dla Ukrainy podczas operacji przeciwko rosyjskiej flocie w Sewastopolu. Według Muska zasięg satelitarny nad Krymem nie był wówczas aktywny z powodu sankcji nałożonych na Rosję, a jego włączenie wymagałoby zgody Departamentu Stanu USA.

Elon Musk stwierdził również, że ograniczenie prędkości dla Starlink odpowiada najwyższemu dozwolonemu limitowi na drogach Ukrainy. W transkrypcji rozmowy podał prędkość około 80 mil na godzinę – czyli około 129 km/h.

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Podczas wywiadu biznesmen wypowiedział się również na temat Rewolucji Godności z lat 2013–2014. Przyznał, że Rosja jest agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie, ale jednocześnie stwierdził, że Stany Zjednoczone rzekomo zorganizowały zamach stanu, aby usunąć z władzy demokratycznie wybranego, prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza.

„To prawda, że z punktu widzenia inwazji Rosja jest agresorem, ale prawdą jest również to, że my, Amerykanie, zorganizowaliśmy zamach stanu, aby usunąć demokratycznie wybranego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy” – powiedział Musk.

Nazwał te działania agresywnymi i twierdził, że bez pomocy Departamentu Stanu USA i innych amerykańskich agencji nie byłyby one możliwe. Jednocześnie miliarder zauważył, że jego słowa mogą brzmieć jak usprawiedliwianie Rosji, ale zaprzeczył, jakoby taki był jego zamiar.

Twierdzenie o zamachu stanu zorganizowanym przez USA jest oceną Muska, a nie ustalonym faktem.

To już nie pierwszy raz, kiedy Elon Musk wypowiada się na temat Rewolucji Godności na Ukrainie. W lutym 2023 roku nazwał wydarzenia z lat 2013–2014 zamachem stanu. Wówczas doradca szefa Biura Prezydenta Mykhailo Podolyak odpowiedział przedsiębiorcy, radząc mu, by przestał czytać rosyjskie gazety.

Podczas rozmowy Sorkin zapytał również przedsiębiorcę o jego poglądy polityczne oraz poparcie dla ruchu MAGA (Make America Great Again), związanego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

„Nie jestem pewien, co oznacza MAGA, ale jeśli oznacza to ślepe podporządkowanie się programowi Partii Republikańskiej, to z pewnością go nie podzielam. Uważam, że obie partie mają swoje zalety i wady” – odpowiedział Musk.

Miliarder przyznał również, że żałuje znacznych wydatków na wsparcie republikanów podczas wyborów uzupełniających w USA w 2026 roku. Według danych „The Washington Post” przeznaczył on na kampanie polityczne ponad 400 mln dolarów. Musk stwierdził, że gdyby mógł cofnąć czas, wydałby mniej pieniędzy.

Źródło: The New York Times

Kongresman oskarżył Muska i Biały Dom o ograniczanie możliwości ukraińskiej armii.

Ukraińskie oddziały odnotowują znaczne zakłócenia w działaniu systemu satelitarnego Starshield na całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach. O tym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski 12 listopada po wysłuchaniu sprawozdań ministra obrony Jewhenija Chmary oraz głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapato.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, z żądaniem zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink dla ukraińskich sił zbrojnych.

Inspektor Pentagonu odrzucił wniosek dotyczący działania Starlink na Ukrainie — Interia

Rubio oświadczył, że Ukraina nie ma na razie dostępu do Starshield.

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