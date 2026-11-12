Film: naoczni świadkowie strzelaniny w pobliżu Białego Domu opowiedzieli o przerażających szczegółach
Goście ekskluzywnej siłowni w Waszyngtonie usłyszeli strzały, po czym jeden z mężczyzn upadł na podłogę.
Według relacji naocznego świadka, podbiegł do niego inny gość, jednak ranny nie wykazywał już oznak życia.
Następnie ludzie w panice zaczęli wybiegac z budynku. Strzelec pozostał w tym czasie w środku.
Do tragedii doszło około 1,5 km od Białego Domu. Według agencji Reuters co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka innych zostało rannych.
W momencie publikacji tej informacji sprawca nie został zatrzymany.
W stolicy USA, niedaleko Białego Domu, doszło do strzelaniny, w wyniku której rannych zostało pięć osób.
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