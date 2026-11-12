Goście ekskluzywnej siłowni w Waszyngtonie usłyszeli strzały, po czym jeden z mężczyzn upadł na podłogę.

Według relacji naocznego świadka, podbiegł do niego inny gość, jednak ranny nie wykazywał już oznak życia.

Następnie ludzie w panice zaczęli wybiegac z budynku. Strzelec pozostał w tym czasie w środku.

Do tragedii doszło około 1,5 km od Białego Domu. Według agencji Reuters co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka innych zostało rannych.

W momencie publikacji tej informacji sprawca nie został zatrzymany.

W stolicy USA, niedaleko Białego Domu, doszło do strzelaniny, w wyniku której rannych zostało pięć osób.

W Stanach Zjednoczonych mężczyźnie podejrzanemu o próbę zamachu na prezydenta Donalda Trumpa postawiono poważne zarzuty. W przypadku udowodnienia winy grozi mu dożywocie; sprawa trafiła już do sądu.

Stany Zjednoczone zlikwidowały dowódcę irańskiej jednostki, którego uznano za zamieszanego w przygotowania do zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa.

W darknecie pojawiło się ogłoszenie, w którym omawiano zlecenie zabójstwa Donalda Trumpa, z ofertą wynagrodzenia w wysokości 70 000 dolarów.

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