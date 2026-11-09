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Wideo: Potężny wybuch w hucie w Turcji spowodował śmierć trzech osób

UA NEWS 09 listopada 2026 17:13
Wideo: Potężny wybuch w hucie w Turcji spowodował śmierć trzech osób

9 listopada doszło do potężnego wybuchu w zakładzie metalurgicznym HABAŞ w dzielnicy Aliaga w prowincji Izmir w Turcji. Następnie w zakładzie wybuchł rozległy pożar, a nad terenem zakładu uniósł się gęsty słup dymu.

Według oficjalnych danych w wyniku tego zdarzenia zginęły trzy osoby, a kolejne 14 odniosło obrażenia. Trzech poszkodowanych znajduje się w stanie krytycznym. Ratownicy próbują dotrzeć do dziesięciu osób, które znalazły się pod gruzami.

Według wstępnych informacji podczas rozlewania stopionej stali zerwał się suwnica mostowa i spadła do pieca.

Вибух на сталеливарному заводі в Ізмірі: 10 загиблих, 15 поранених.

 

Вибух на сталеливарному заводі в Ізмірі: 10 загиблих, 15 поранених - Зображення: 1

Informację tę podaje gazeta Dünya Gazetesi.

Zdjęcie: W Turcji doszło do wybuchu w rafinerii ropy naftowej.

W Turcji w wyniku wybuchu w zakładzie zginęli ludzie.

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