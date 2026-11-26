Prezydent Kazachstanu Kasym-Zhomart Tokajew przybył 26 listopada do Moskwy na konferencję AI Journey 2026 i spotkał się z Władimirem Putinem.

Podczas rozmów pogratulował rosyjskiemu dyktatorowi wyników niedawnego szczytu w chińskim Shenzhen, w którym uczestniczyli Donald Trump i Xi Jinping.

Tokajew oświadczył, że śledził przebieg spotkań i cieszył się z sukcesu Rosji, która – jak powiedział – w trudnym okresie geopolitycznej niestabilności wykazała się statusem wielkiego mocarstwa.

Omawiając współpracę gospodarczą, prezydent Kazachstanu określił „Yandex Kazachstan” jako jednego z głównych pracodawców w kraju. Stwierdził również, że Kazachstan awansował na 16. miejsce w światowym rankingu cyfryzacji państw, podczas gdy wcześniej zajmował 24. pozycję.

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Jednocześnie Tokajew ostrzegł przed samozadowoleniem z osiągniętych wyników, cytując Józefa Stalina: „Zawroty głowy od sukcesów”. Fraza ta pochodzi z artykułu Stalina opublikowanego 2 marca 1930 r. w gazecie „Prawda”, w którym krytykował on nadużycia podczas przymusowej kolektywizacji i zrzucał za nie odpowiedzialność na lokalne kierownictwo.

Prezydent Xi Jinping i prezydent Trump spotkali się w Shenzhen — Anadolu Agency

Wideo: Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Putina przyjacielem i spóźnił się na spotkanie z Xi Jinpingiem.

Przypomnijmy, że Trump i Putin zakończyli spotkanie w Shenzhen bez wspólnego oświadczenia dla prasy.

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