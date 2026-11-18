Podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w chińskim Shenzhen rosyjskiego dyktatora Władimira Putina towarzyszył adiutant z czarną walizką. Przedstawiciel rosyjskiej delegacji potwierdził, że jest to tak zwana walizka nuklearna.

Nie jest to zwykła walizka z przyciskiem uruchamiającym, lecz stanowi część złożonego systemu zarządzania siłami jądrowymi Rosji.

Na nagraniach mężczyzna w mundurze wojskowym niesie czarną walizkę i w odpowiedzi na pytanie potwierdza, że jest to walizka nuklearna. Mowa o tak zwanym „Cheget” – elemencie systemu zarządzania siłami nuklearnymi Rosji. Zapewnia on zabezpieczoną łączność prezydenta z dowództwem wojskowym i umożliwia przekazywanie rozkazów dotyczących użycia broni jądrowej. Nie jest to po prostu walizka z przyciskiem uruchamiającym, lecz część złożonego systemu dowodzenia.

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Odpowiedni film opublikowały rosyjskie media propagandowe.

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