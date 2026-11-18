Film: Xi Jinping nie pozwolił Putinowi stanąć obok Trumpa podczas sesji zdjęciowej
Podczas wspólnej sesji zdjęciowej w chińskim Shenzhen rosyjski dyktator Władimir Putin próbował stanąć obok prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Jednak chiński przywódca gestem dał Putinowi do zrozumienia, by ten przeszedł dalej, i ostatecznie ustawił go za swoją żoną Peng Liyuan.
Na zdjęciach widać, jak Donald Trump i Xi Jinping zajmują miejsca do wspólnej sesji zdjęciowej. Obok nich staje żona chińskiego przywódcy, Peng Liyuan. Tymczasem Władimir Putin próbuje ustawić się bliżej prezydentów USA i Chin.
Rosyjskiemu dyktatorowi nie udało się jednak stanąć obok obu przywódców. Xi Jinping gestem wskazał mu, by przeszedł dalej, po czym Putin znalazł się za Peng Liyuan, z dala od Trumpa i przywódcy Chin.
Na nagraniu widać również, że rosyjski prezydent ma niezadowolony wyraz twarzy.
Spotkanie w Shenzhen odbyło się z udziałem przywódców Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji. Wśród tematów rozmów znalazła się sytuacja międzynarodowa, w szczególności wojna Rosji przeciwko Ukrainie.
Odpowiednie nagranie opublikowały media.
Podczas przemówienia rosyjskiego dyktatora Władimira Putina w chińskim Shenzhen na podium umieszczono kompozycję kwiatową przypominającą wieniec. Jej wygląd zwrócił uwagę ze względu na różne symboliczne znaczenie czerwonych kwiatów w kulturze chińskiej i rosyjskiej.
Władimir Putin przybył do Shenzhen w Chinach na szczyt Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC). Samolot Ił-96, którym przyleciał przywódca Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – wylądował na międzynarodowym lotnisku Bao’an wkrótce po drugiej w nocy w środę.
Podczas szczytu w Chinach 18 listopada przywódca Kremla stwierdził, że kraje europejskie nie potrafiły dostosować się do utraty dostępu do rosyjskiego rynku i tanich surowców energetycznych. Jego zdaniem prowadzi to do osłabienia pozycji Europy i zmniejszenia jej potencjału gospodarczego.