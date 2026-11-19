Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z Władimirem Putinem na szczycie APEC w chińskim Shenzhen nazwał rosyjskiego przywódcę swoim przyjacielem. Rozmowy trwały prawie godzinę, przez co amerykański prezydent spóźnił się na dwustronne spotkanie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.

Jak donosi serwis „Agencja”, jest to pierwszy znany publiczny przypadek, kiedy Trump użył takiego określenia w odniesieniu do Putina w oficjalnym oświadczeniu. Jednocześnie amerykański prezydent już wcześniej nazywał rosyjskiego przywódcę przyjacielem w prywatnych rozmowach.

Spotkanie odbyło się po posiedzeniu plenarnym szczytu APEC. Ze strony rosyjskiej w rozmowach uczestniczyli minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister finansów Anton Siluanow, doradca prezydenta Jurij Uszakow oraz specjalny przedstawiciel Kirill Dmitriew. Stany Zjednoczone reprezentowali sekretarz stanu Marco Rubio oraz minister finansów Scott Bessent.

Przed rozpoczęciem rozmów Trump uścisnął dłoń rzecznikowi prasowemu Putina, Dmitrijowi Pieskowowi, i powiedział, że ten „świetnie sobie radzi”. Następnie amerykański prezydent wszedł do pomieszczenia, w którym przebywał już Putin. Widząc rosyjskiego przywódcę, Trump najpierw zapytał: „Kto to jest?”, a potem sam odpowiedział: „To mój przyjaciel”. Podczas uścisku dłoni dwukrotnie powtórzył, że cieszy się ze spotkania z Putinem, a następnie szepnął mu coś do ucha.

Przed rozmowami Trump oświadczył dziennikarzom, że on i Putin znają się od dawna i łączą ich dobre stosunki. Wyraził nadzieję, że spotkanie stanie się początkiem czegoś pozytywnego, i dodał, że później odbędzie się jeszcze jedna rozmowa.

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Główna część rozmów odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Kreml poinformował, że spotkanie trwało nieco mniej niż godzinę. Sam Putin nie zabrał głosu przed dziennikarzami.

Jak zauważa Bloomberg, z powodu rozmów z prezydentem Rosji Trump odłożył zaplanowane spotkanie z Xi Jinpingiem. Na początku rozmowy z chińskim przywódcą prezydent USA nazwał go również przyjacielem i podkreślił szczególne relacje między nimi.

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Wcześniej Trump wielokrotnie wypowiadał się na temat swoich osobistych relacji z Putinem. W 2018 roku, w przeddzień spotkania z prezydentem Rosji w Helsinkach, zaprzeczył, jakoby uważał go za przyjaciela, tłumacząc to tym, że nie zna go wystarczająco dobrze. Jednocześnie Trump zasugerował, że w przyszłości mogą się zaprzyjaźnić.

W 2019 roku The Washington Post, powołując się na byłego wysokiego rangą urzędnika Białego Domu, napisał, że podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej Trump czasami nazywał Putina swoim przyjacielem.

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W 2022 roku na Instagramie opublikowano nagranie rozmowy telefonicznej Trumpa z golfistą Johnem Daly. W rozmowie tej były prezydent USA stwierdził, że wcześniej dobrze dogadywał się z Putinem i nazywał go przyjacielem.

Spotkanie Trumpa i Putina odbyło się w przeddzień trójstronnego szczytu przywódców USA, Rosji i Chin.

Przypomnijmy, że Trump i Putin zakończyli spotkanie w Shenzhen bez wspólnego oświadczenia dla prasy.

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