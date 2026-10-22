Wideo: Trump wdał się w słowną potyczkę z dziennikarzami w Białym Domu

Prezydent USA Donald Trump wdał się w kilka ostrych słownych sporów z przedstawicielami mediów podczas spotkania z prasą w Białym Domu. Amerykański przywódca wielokrotnie przerywał dziennikarzom, podnosił głos, żądał od nich milczenia i uciekał się do osobistych obelg.

Na przykład podczas dyskusji na temat zniesienia sankcji wobec Rosji dziennikarka ABC Karen Travers zapytała: „Jak można twierdzić, że nic pan nie dał Rosji, skoro w celu uwolnienia Gabbarda zniósł pan te sankcje wobec Rosji?”. W odpowiedzi Trump zapytał: „Czy jest pani głupia? Dla kogo pani pracuje?”. Po usłyszeniu nazwy stacji telewizyjnej prezydent dodał: „Jest pani głupia. A tak przy okazji, pani stacja telewizyjna jest najgorsza ze wszystkich”.

Podobne uwagi padły również pod adresem dziennikarki CNN. „Nie wiesz, o czym mówisz. Jesteś tępaką. Masz niskie IQ. Jesteś głupia. I pracujesz dla CNN” – stwierdził amerykański przywódca.

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Ponadto Trump kilkakrotnie przerywał innym korespondentom okrzykami „Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę!”, „Cisza!” oraz posunął się do bezpośrednich gróźb. Zwracając się do jednego z obecnych dziennikarzy, wykrzyknął: „Hej! Nie wiem, kim, do diabła, jesteś, ale lepiej bądź ostrożniejszy”, a do reportera, który obraził go osobiście, zapytał: „Co z tobą nie tak? Jesteś chory?”.

Widać to na nagraniu opublikowanym na kanale Telegramowym ZN.

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