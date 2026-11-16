Film: Na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii zatonął statek do przewozu zboża po ataku dronów

Statek towarowy BETUL 8 pływający pod banderą Somalii, który przewoził prawie trzy tysiące ton pszenicy z rumuńskiej Tulczy do Egiptu, zatonął w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w wyniku ataku dronów 16 listopada.

Sygnał alarmowy dotarł do Morskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa w Warnie rano 16 listopada, kiedy statek znajdował się 40 mil morskich na południowy wschód od przylądka Kaliakra.

Do akcji ratowniczej zaangażowano cztery okręty z morskiej grupy przeciwminowej Bułgarii, Rumunii i Turcji, a także bułgarskie śmigłowce Cougar i samolot Su-25, dzięki czemu wszystkich 12 członków załogi udało się pomyślnie ewakuować bez poważnych obrażeń; po incydencie władze bułgarskie wysłały w rejon wypadku okręt wojskowy w celu sprawdzenia ewentualnego zanieczyszczenia morza.

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Źródło: bułgarska telewizja publiczna BNT.

Wcześniej informowano, że wieczorem 14 listopada dron uderzył w tankowiec Evia Petrol V pływający pod grecką banderą. Statek znajdował się cztery mile morskie na wschód-południowy wschód od Suliny, na wodach Rumunii. Około 35 minut później dron uderzył w masowiec „Marsol”, który znajdował się pięć mil morskich na południowy wschód od Kanału Sułinskiego. Na pokładzie statku również wybuchł pożar.

13 listopada statek towarowy Larissa 1 został zaatakowany przez drona podczas przepływania przez wody terytorialne Rumunii. Statek płynął do portu Sulina, skąd miał wyruszyć do Ukrainy.

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