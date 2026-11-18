W Republice Dominikany zginęła młoda kobieta podczas udziału w popularnym wyzwaniu na TikToku. Do zdarzenia doszło podczas zawodów w szybkim jedzeniu.

Katia Araújo wraz z przyjaciółmi nagrywała filmik oparty na grze „Kamień, nożyczki, papier”. Zgodnie z zasadami wyzwania uczestnicy, którzy przegrali rundę, musieli pobiec do wyznaczonego punktu i z powrotem, podczas gdy zwycięzca pozostawał przy stole i próbował zjeść jak najwięcej ze wspólnej porcji.

W San Cristóbal na Dominikanie młoda Katia Araujo zmarła po tym, jak zakrztusiła się podczas popularnego wyzwania na TikToku, łączącego grę „Kamień, nożyczki, papier” z jedzeniem na czas, w którym zwycięzca pochłania jedzenie, podczas gdy przegrani biegną do ustalonego punktu i wracają. Zadławiła się kawałkiem kurczaka, co spowodowało uduszenie; jej przyjaciele bezskutecznie próbowali jej pomóc, a sąsiad przewiózł ją furgonetką do szpitala, gdzie przywieziono ją już martwą. Ta sprawa porusza użytkowników mediów społecznościowych i ostrzega przed ryzykiem związanym z wirusowymi wyzwaniami mającymi na celu zdobycie wyświetleń, w których zabawa nie powinna zagrażać życiu ⚠️⚠️.. — Anxious Vids (@Anxiousvids) 17 listopada 2026

Podczas jednej z rund kobieta zaczęła się dusić. Sąsiad próbował jak najszybciej przewieźć ją do szpitala, jednak lekarze stwierdzili zgon kobiety, ponieważ trafiła do placówki medycznej bez oznak życia. Trwa dochodzenie, a ostateczna przyczyna śmierci nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej.

Źródło: Albeu.

TikTok został pozwany do sądu w związku ze śmiercią dziewcząt, które brały udział w popularnym wyzwaniu „blackout challenge”. Jego uczestnicy mieli wstrzymywać oddech, aż stracą przytomność.

W serwisie TikTok pojawiło się popularne wyzwanie polegające na kradzieży koreańskich samochodów.

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