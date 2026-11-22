22 listopada w Libii morskie drony zniszczyły objęty sankcjami statek zaopatrzeniowy ASCALON, który płynął z Kaliningradu do portu w Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i sprzętem dla „Korpusu Afrykańskiego” RF.

Podaje się, że ataki bezzałogowych łodzi kierował rozpoznawczo-bojowy dron Bayraktar TB2 – takie drony dostarcza Turcja, która wraz z Ukrainą wspiera uznany na arenie międzynarodowej rząd w Trypolisie.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/ssstwitter-com-1795369388526.mp4

Właśnie statek ASCALON jest wyposażony w dwa dźwigi pokładowe o udźwigu 150 ton każdy oraz pokład przeznaczony dla pojazdów kołowych i gąsienicowych i od dawna służy do transportu broni i amunicji na potrzeby resortu obrony Federacji Rosyjskiej.

Źródło: AP.

Również w libijskim porcie Bengazi doszło do potężnego wybuchu i wybuchł rozległy pożar, w wyniku czego prawdopodobnie zniszczono rosyjską korwetę rakietową „Merkury” projektu 20380 klasy „Stereguszyj”.

Przyczyna wybuchu w Bengazi nie została na razie ujawniona, jednak serwis Naval News przypomina o wcześniejszych udanych operacjach przeciwko statkom powiązanym z Rosją na Morzu Śródziemnym, w których, według doniesień, brała udział Ukraina: w szczególności zatopienie statku Ursa Major 23 grudnia 2024 r. oraz zniszczenie tankowca do transportu gazu skroplonego „Arctic Metagaz” u wybrzeży Libii 3 marca 2026 r. Jednocześnie lokalne władze i obrona cywilna w Bengazi potwierdziły fakt porannego wybuchu i pożaru w bazie marynarki wojennej, ale twierdzą, że incydent miał miejsce w magazynie amunicji, a nie na rosyjskim okręcie wojennym.

Czytaj nas na