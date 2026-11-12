Film: W Paryżu, podczas spotkania Macrona z prezydentem Słowacji, stronnik z honorowej straży stracił przytomność

W Paryżu podczas oficjalnego spotkania prezydenta Słowacji Petera Pellegriniego z francuskim przywódcą Emmanuelem Macronem doszło do nieoczekiwanego incydentu. Jeden z żołnierzy straży honorowej nagle stracił przytomność w pobliżu Pałacu Elizejskiego.

Stało się to dokładnie w momencie przybycia prezydenta Słowacji na oficjalne spotkanie.

Emmanuel Macron i inni obecni urzędnicy natychmiast zwrócili uwagę na żołnierza i podbiegli do niego, aby dowiedzieć się, co się stało.

Następnie pracownicy służby ochronnej wynieśli żołnierza z miejsca zdarzenia.

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Na razie nie ma informacji na temat stanu żołnierza ani przyczyn utraty przez niego przytomności.

Wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron i emir Kataru szejk Tamim bin Hamad Al Thani omówili w Pałacu Lusail w Doha w Katarze możliwości zacieśnienia współpracy gospodarczej, inwestycyjnej i obronnej między obydwoma krajami.

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