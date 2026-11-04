Film: W rosyjskim Orle wybuchł rozległy pożar w zakładzie ekstrakcji oleju
W rosyjskim mieście Orel wybuchł rozległy pożar w zakładzie „Orelmaslo” – jednym z wiodących przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w centralnej Rosji. Zakład specjalizuje się w głębokim przetwórstwie roślin oleistych.
Zakład specjalizuje się w głębokim przetwórstwie roślin oleistych, w szczególności słonecznika i rzepaku, a także w produkcji oleju roślinnego i śruty paszowej.
Zakład, działający od końca XIX wieku i zmodernizowany w 2020 roku, dysponuje zdolnością przerobową ponad 400 tysięcy ton surowca rocznie. Firma jest jednym z kluczowych eksporterów obwodu orłowskiego, wytwarzając co roku setki tysięcy ton produktów zarówno na rynek wewnętrzny Federacji Rosyjskiej, jak i na eksport do krajów Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Chin.
Informują o tym rosyjskie media propagandowe.
W Moskwie po uderzeniu wybuchła wielka rafineria.
W nocy 20 września ukraińskie siły zbrojne uderzyły w moskiewską rafinerię ropy naftowej w rejonie Kapotnia. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził atak i oświadczył, że zniszczono jeden z kluczowych zakładów przemysłu naftowego Rosji. Sztab Generalny poinformował, że po ataku na terenie rafinerii wybuchł rozległy pożar.
W nocy z 19 na 20 września Moskwa i obwód moskiewski zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Jedno z uderzeń spadło na moskiewską rafinerię ropy naftowej „Gazpromnieft-MNPZ” w rejonie Kapotnia, po czym na terenie zakładu wybuchł pożar.