W obwodzie swierdłowskim w Rosji z torów wykoleiło się 20 wagonów pociągu towarowego, a siedem cystern zapaliło się. Do likwidacji skutków wypadku zaangażowano ponad 100 osób i dziesiątki jednostek technicznych.

Wypadek miał miejsce w nocy 26 października na trasie Makartsewo – Sedelnikowo, na odcinku Reshety – Aramil linii kolejowej w obwodzie swierdłowskim. Według informacji przekazanych przez kolejowców, wykolejeniu wagonów towarzyszył pożar. Ruch na tym odcinku został tymczasowo wstrzymany z powodu uszkodzenia przekroju sąsiedniego toru. Poinformowała o tym agencja „Interfax”, powołując się na Koleje Swerdłowskie.

Z informacji regionalnego oddziału Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji wynika, że ratownicy odłączyli wagony ogarnięte ogniem. Kolejne 54 wagony, które nie płonęły, zaczęto odholowywać w bezpieczną odległość.

Do akcji zaangażowano 106 osób i 31 jednostek technicznych. Wśród nich – 58 pracowników Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych oraz 20 jednostek technicznych tej instytucji.

Według doniesień Kolei Swerdłowskiej oraz rosyjskiego urzędu śledczego ds. transportu nie ma ofiar. Na miejsce zdarzenia wysłano pociągi strażackie i naprawcze. Trwa ustalanie przyczyn wykolejenia wagonów, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-2729.mp4

Na tym odcinku nie kursują pociągi pasażerskie, ponieważ ruch pasażerski nie jest tam przewidziany.

Po pojawieniu się doniesień o wypadku rosyjskie kanały na Telegramie zaczęły dyskutować o jego możliwych przyczynach. Użytkownicy sugerują, że chodzi o sabotaż lub zaniedbanie, a także wysuwają hipotezy dotyczące możliwego udziału Ukrainy.

Te przypuszczenia nie zostały potwierdzone oficjalnymi danymi. Rosyjscy kolejowcy i śledczy poinformowali o ustaleniu okoliczności wypadku, ale nie stwierdzili, że przyczyną był celowy sabotaż.

Źródła: Exilenova+, Supernova+

Przypomnijmy, że w Woroneżu po ataku dronów wybuchły liczne pożary.

Wcześniej w Rosji rakietowy atak dotknął fabrykę produkującą baterie do rakiet i dronów.

W nocy z 24 na 25 października drony zaatakowały fabrykę „Avisma” w mieście Berezniki w obwodzie permskim w Rosji.

24 października oraz w nocy z 24 na 25 października ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na kilka celów wojskowych armii rosyjskiej.

Czytaj nas na