25 listopada Sąd Rejonowy Pechersk w Kijowie rozpatrzył wniosek o przedłużenie aresztu tymczasowego byłego pracownika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Witalija Żykowicza, podejrzanego o zabójstwo Anastazji Berezowskiej. W wyniku posiedzenia sąd pozostawił go w areszcie.

Według wersji śledztwa Berezowska mogła podłożyć ładunek wybuchowy podczas próby zamachu na biznesmena Wadima Jermolajewa w Monako. Żikowicz jest jednym z podejrzanych w tej sprawie.

Szczegóły posiedzenia

Adwokat Konstantin Globa wnosi o przesłuchanie żony Żykowicza, jednak prokurator Czerniczenko sprzeciwia się temu wnioskowi. Sąd również wyraził sprzeciw.

Ponadto obrona Żykowicza nalega na udzielenie pomocy medycznej oskarżonemu. Twierdzą, że pomoc jest udzielana z opóźnieniem, a mężczyzna cierpi na nowotwór.

Wydział ds. zapewnienia postępowania przygotowawczego nie wyraża na to zgody.

„Istnieją dowody na służbową podległość Reuta. Istnieją również dowody na wspólne przeprowadzanie przez nich operacji. Łączą ich relacje służbowe” – oświadczył adwokat.

Adwokat wnioskuje o kaucję w wysokości 450 tysięcy hrywien, którą jest gotów wpłacić, a także o zwolnienie Żykowicza za poręczeniem. Prokurator natomiast wnioskuje o zatrzymanie w areszcie bez ustalania kaucji.

Sąd postanowił przedłużyć areszt Żikowicza do 7 stycznia 2027 roku bez możliwości wpłacenia kaucji.

Informację tę podaje serwis Censor.NET.



W Sądzie Rejonowym Pecherskim w Kijowie rozpoczęła się rozprawa w sprawie wyboru środka zabezpieczającego wobec Witalija Żykowicza — drugiego podejrzanego w sprawie zabójstwa Anastazji Berezowskiej.

Przypomnijmy, że na Ukrainie znaleziono ciało obywatelki Anastazji Berezowskiej, którą organy ścigania Księstwa Monako podejrzewały o usiłowanie zabójstwa rodziny, w wyniku którego poszkodowane zostały trzy osoby, w tym dziecko.



Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że podejrzany w sprawie zabójstwa Anastazji Berezowskiej, Witalij Żykowicz, przez pewien czas był oficjalnym współpracownikiem tej agencji na zasadzie zewnętrznej.

Czytaj nas na