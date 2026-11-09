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Film: W Turcji wzrosła liczba ofiar wybuchu w hucie metali

UA NEWS 09 listopada 2026 20:46
Film: W Turcji wzrosła liczba ofiar wybuchu w hucie metali

W tureckim mieście Izmir liczba ofiar śmiertelnych wybuchu, do którego doszło 9 listopada w hucie HABAŞ, wzrosła do 16 osób. Poinformował o tym prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów. 

Według informacji podanych przez zakład wybuch miał miejsce podczas planowych prac konserwacyjnych jednego z pieców łukowych. Pożar udało się opanować i ugasić, jednak na terenie zakładu nadal trwają działania poszukiwawczo-ratownicze.

 

„Erdogan w swoim oświadczeniu po posiedzeniu Rady Ministrów poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku wybuchu w hucie HABAŞ wzrosła do 16 osób” — podaje gazeta.

Źródło — Dünya Gazetesi.

9 listopada doszło do potężnego wybuchu w zakładzie metalurgicznym HABAŞ w dzielnicy Aliaga w prowincji Izmir w Turcji. Następnie w zakładzie wybuchł rozległy pożar, a nad terenem zakładu uniósł się gęsty słup dymu.

Zdjęcie: W Turcji doszło do wybuchu w rafinerii ropy naftowej.

W Turcji w wyniku wybuchu w zakładzie zginęli ludzie.

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