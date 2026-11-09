Film: W Turcji wzrosła liczba ofiar wybuchu w hucie metali

W tureckim mieście Izmir liczba ofiar śmiertelnych wybuchu, do którego doszło 9 listopada w hucie HABAŞ, wzrosła do 16 osób. Poinformował o tym prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów.

Według informacji podanych przez zakład wybuch miał miejsce podczas planowych prac konserwacyjnych jednego z pieców łukowych. Pożar udało się opanować i ugasić, jednak na terenie zakładu nadal trwają działania poszukiwawczo-ratownicze.

BREAKING #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #Explosion Tragiczne... TURKIYE: POTĘŻNY WYBUCH W FABRYCE METALURGICZNEJ W IZMIRZE Potężny wybuch i wynikający z niego pożar dotknęły hutę żelaza i stali HABAS w dzielnicy Aliaga w Izmirze. Wybuch miał miejsce w sekcji, gdzie napełniane są butle z tlenem. Zginęło co najmniej 6 osób, a dziesiątki zostało rannych. https://t.co/js4p77RpSs — LW World News (@LW_WorldNews) 9 listopada 2026 r.

„Erdogan w swoim oświadczeniu po posiedzeniu Rady Ministrów poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku wybuchu w hucie HABAŞ wzrosła do 16 osób” — podaje gazeta.

Źródło — Dünya Gazetesi.

9 listopada doszło do potężnego wybuchu w zakładzie metalurgicznym HABAŞ w dzielnicy Aliaga w prowincji Izmir w Turcji. Następnie w zakładzie wybuchł rozległy pożar, a nad terenem zakładu uniósł się gęsty słup dymu.

Zdjęcie: W Turcji doszło do wybuchu w rafinerii ropy naftowej.

W Turcji w wyniku wybuchu w zakładzie zginęli ludzie.

Czytaj nas na