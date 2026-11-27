Ukraiński zawodnik mieszanych sztuk walki Witalij Lialikow poinformował o napaści i obelgach na tle narodowościowym, do których doszło w warszawskim tramwaju. Jak twierdzi, kobieta uderzyła go w głowę, pluła na niego i krzyczała, że „Polska jest tylko dla Polaków”.

O incydencie sportowiec opowiedział serwisom inPoland i Nowiny Wschodnie. Opublikował również nagranie z konfliktu.

Jak twierdzi Lialikow, tego wieczoru jechał na trening i położył duży plecak sportowy na wolnym siedzeniu naprzeciwko siebie. Kiedy do tramwaju weszła kobieta, zaczęła go obrażać z powodu jego ukraińskiego pochodzenia. Następnie, jak twierdzi zawodnik, zrzuciła jego plecak na podłogę, podeszła do niego i uderzyła go w głowę.

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Następnie kobieta nadal go wyzywała, domagała się, by Ukrainiec wrócił do domu, krzyczała „Polska tylko dla Polaków”, próbowała na niego splunąć i kopnąć. Lalikow zaczął nagrywać to, co się działo, na telefon. Kiedy kobieta wysiadła z tramwaju, nadal go obrażała na przystanku.

Sportowiec oświadczył, że nie zareagował fizycznie, ponieważ uważa, że podnoszenie ręki na kobietę jest niedopuszczalne. Zasugerował również, że agresję mogła sprowokować jego kurtka sportowa z wizerunkiem herbu Ukrainy i pierścieni olimpijskich.

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Lialikov nie zgłosił się na policję. Jak twierdzi, do zdarzenia doszło późnym wieczorem i wątpił, czy zgłoszenie przyniesie jakiś skutek. Jednocześnie sportowiec podkreślił, że przed wybuchem konfliktu nie rozmawiał z kobietą.

Wcześniej Ukrainiec podpalił się w Warszawie z powodu nierównego traktowania Polaków i Ukraińców.

Przypomnijmy, że wieczorem 25 listopada w centrum Warszawy mężczyzna podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, w pobliżu budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski.

Około jedna trzecia Polaków ma negatywny stosunek do Ukraińców.

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