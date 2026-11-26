W Warszawie, w środkach transportu publicznego, mieszkanka miasta zaatakowała młodego Ukraińca, który wracał z treningu. Do zdarzenia doszło w prawie pustym tramwaju, gdzie chłopak położył swój plecak na sąsiednim siedzeniu, po czym pasażerka, która weszła do wagonu, zaczęła robić awanturę i zrzuciła jego rzeczy na podłogę.

Według relacji poszkodowanego nie wdawał się w kłótnię, jednak po kilku minutach kobieta ponownie podeszła do niego, kopnęła go, a następnie uderzyła pięścią w głowę. Młody mężczyzna, który zawodowo uprawia MMA, postanowił nie wdawać się w bójkę, a zamiast tego wyjął telefon i zaczął nagrywać konflikt na wideo; zasugerował również, że agresja mogła być związana z herbem Ukrainy na jego kurtce, ponieważ przed rozpoczęciem konfliktu z nikim nie rozmawiał.

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Informację tę podaje serwis NEXTA Polska.

We wtorek, 25 listopada, w centrum Warszawy obywatel Ukrainy podpalił się. Polska policja potwierdziła jego obywatelstwo ambasadzie Ukrainy. Funkcjonariusze ustalają motywy tego czynu i sprawdzają, czy w zdarzeniu mogły brać udział inne osoby.

Obywatel Ukrainy, który wieczorem 25 listopada podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, domagał się równego traktowania Polaków i Ukraińców. Jak podają media, 22-letni mężczyzna nazywa się Edward. Jest studentem Politechniki Warszawskiej.

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