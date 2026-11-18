Podczas audiencji generalnej papieża Leona XIV na Placu św. Piotra w Watykanie pojawili się rodzice z małym dzieckiem ubranym w miniaturowy strój papieski. Ten malutki wizerunek papieża przyciągnął uwagę zgromadzonych.

Po powrocie papieża z 12-dniowej podróży po Ameryce Południowej odprawił on pierwszą mszę w Watykanie. Podczas uroczystości zauważono również małe dziecko w stroju papieża: w białej sutannie, mitrze i odpowiednim nakryciu głowy.

Kiedy papież przejeżdżał przez plac w papamobile, zatrzymał się przy maluchu, przywitał się z nim i udzielił mu błogosławieństwa. Kostium dziecka wywołał uśmiechy wśród zgromadzonych.

Informację tę podaje serwis Vatican Report.

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