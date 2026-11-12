Film: Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotkali się z Władimirem Putinem w czwartek, 12 listopada. Strony omówiły wyniki trójstronnych rozmów dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie, które odbyły się w Abu Zabi.

Spotkanie Putina z Witkoffem i Kushnerem rozpoczęło się o godz. 14:07 czasu kijowskiego, choć amerykańscy wysłannicy przebywają w Kremlu już od godz. 12:00.

„Putin odnotował sukcesy na froncie humanitarnym i poprosił Witkofa oraz Kushnera o przekazanie podziękowań Trumpowi za zorganizowanie kontaktów między Rosją a Ukrainą” – podaje rosyjska agencja „Interfax”.

Rosyjski dyktator wyraził „szczególną wdzięczność” pierwszej damie USA Melanii Trump „za rozwiązanie kwestii humanitarnej dotyczącej Oleszok – miejscowości, która znalazła się w blokadzie w wyniku rosyjskiej agresji”.

Wiadomo również, że w spotkaniu z Witkoffem i Kushnerem uczestniczą szef rosyjskiej delegacji na rozmowach w Abu Zabi Władimir Medyński, a także przedstawiciele Putina – Dmitriew i Uszakow.

Witkoff i Kushner przybyli na moskiewskie lotnisko „Wnukowo” wczesnym rankiem 12 listopada. Powitał ich tam przedstawiciel Putina, dyrektor Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich Kirill Dmitriev.

Po przybyciu do Moskwy Witkoff wyraził nadzieję, że po trójstronnych rozmowach w Abu Zabi „pokój stał się bliższy”.

O godz. 12:02 rosyjskie media poinformowały, że konwój Amerykanów w eskorcie Dmitriewa dotarł do Kremla.

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Przed spotkaniem z rosyjskim dyktatorem Amerykanie odbyli osobną rozmowę z Dmitriejewem. Do hotelu Four Seasons, gdzie przybyli Witkoff i Kushner, przyjechał również doradca Putina Jurij Uszakow, który przeprowadził z wysłannikami Trumpa „wstępne konsultacje”.

Według jego słów Putin omówi z wysłannikami „wszystkie kwestie” związane z osiągnięciem pokojowego rozwiązania na Ukrainie. Zastępca szefa MSZ RF Siergiej Riabkow oświadczył, że Putin przedstawi amerykańskim negocjatorom stanowisko Rosji.

Jednak pomimo tego, że Kreml negatywnie wypowiada się na temat udziału Europy przy stole negocjacyjnym, Putin niespodziewanie poparł udział NATO. Riabkow powiedział, że obecność naczelnego dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie, Aleksusa Grinkiewicza, w Abu Zabi „dodała profesjonalizmu dyskusji na temat bezpieczeństwa w Europie”.

Jak wcześniej zapowiedział Kushner, strona amerykańska chce omówić kwestie poruszone w Abu Zabi oraz „spróbować osiągnąć większy postęp w niektórych z omawianych spraw”. Według niego wysłannicy dostrzegają pewne perspektywy i możliwości.

Według serwisu Axios Stany Zjednoczone zwróciły się do Rosji z prośbą o przedstawienie nowych propozycji dotyczących ewentualnego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa w Europie, które obejmowałoby działania ze strony Moskwy mające na celu złagodzenie napięć na kontynencie. Właśnie tę prośbę Witkoff i Kushner mają rzekomo przedstawić Putinowi.

Po rozmowach z Putinem wysłannicy Trumpa planują udać się do Dublina, gdzie mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że już wieczorem, 12 listopada, spodziewa się otrzymać od Witkofa i Kushnera odpowiedź strony rosyjskiej na kwestie poruszone podczas spotkania w Abu Zabi.

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11 listopada w Abu Zabi zakończył się drugi dzień trójstronnych rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Były to pierwsze rozmowy w takim formacie od lutego bieżącego roku.

Przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia, który wchodzi w skład ukraińskiej delegacji, określił rozmowy jako „trudne”, tłumacząc to tym, że Rosjanie przywieźli bardzo surowe wytyczne, przez co trudno było złagodzić ton dyskusji.

Jednak w wyniku rozmów stronom udało się uzgodnić zakrojoną na szeroką skalę wymianę jeńców wojennych. Zełenski twierdzi, że może to być format „1000 na 1000” lub „1500 na 1500”.

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Według źródeł RBC-Ukraina rosyjska delegacja odmówiła omówienia ze stroną ukraińską kwestii zawieszenia ognia, spraw terytorialnych, energetyki oraz bezpieczeństwa na Morzu Czarnym. Strony nie doszły do merytorycznego rozpatrzenia kwestii terytorialnych.

Zamiast tego Rosjanie nalegali na powrót do swoich propozycji dotyczących tzw. gwarancji bezpieczeństwa z grudnia 2021 roku. Wówczas Moskwa domagała się między innymi zaprzestania rozszerzania NATO oraz ograniczenia współpracy wojskowej Sojuszu z Ukrainą.

Według oceny rozmówców gazety negocjacje przebiegały trudno, choć w procesie tym widać pewien postęp. Jednocześnie nie można jeszcze mówić o przełomach dla Ukrainy.

Równolegle do spotkań trójstronnych odbyły się odrębne rozmowy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i partnerami europejskimi. Wzięli w nich udział przedstawiciele NATO, Komisji Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch. Delegacja rosyjska nie uczestniczyła w tym spotkaniu.

W wspólnym oświadczeniu uczestnicy podkreślili, że przyszłe porozumienia muszą respektować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, jej prawo do samodzielnego podejmowania decyzji oraz zapewniać wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.

Według informacji źródeł RBC-Ukraina format kolejnych spotkań może ulec zmianie: przedstawiciele europejscy mogą zostać włączeni do wspólnych negocjacji z Rosją. Wynika to z dyskusji na temat przyszłej architektury bezpieczeństwa w Europie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

11 listopada w Abu Zabi zakończyły się dwudniowe rozmowy z udziałem delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Ich głównymi tematami miały być zawieszenie ognia oraz gwarancje bezpieczeństwa powojennego dla Ukrainy. Jednak nacisk przesunął się na dyskusję nad przyszłą architekturą bezpieczeństwa europejskiego, która zostanie ukształtowana po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Stanowisko Ukrainy w rozmowach pokojowych pozostaje niezmienne: zawieszenie ognia, stworzenie skutecznego systemu gwarancji bezpieczeństwa oraz powrót jeńców.

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