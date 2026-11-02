Były prezydent Serbii Aleksandar Vučić przyjął byłego premiera Węgier Viktora Orbána w domu swojego ojca niedaleko Belgradu. Podczas spotkania politycy omówili ostatnie porażki wyborcze i oświadczyli, że nie zamierzają zaprzestać współpracy.

Vučić opublikował nagranie ze spotkania z podpisem „Viktor i ja. Historia jednego przyjaciela”. Powitał Orbána i nazwał go swoim bratem.

„Bardzo się cieszę, że mogę gościć Viktora Orbána, mojego wielkiego przyjaciela, mojego brata. Miło spędzimy czas tutaj, w domu mojego ojca, niedaleko Belgradu. I tak, obaj niedawno przegraliśmy wybory, ale nie straciliśmy ani godności, ani dumy, ani wiary” – powiedział były prezydent Serbii.

Orbán w odpowiedzi podkreślił, że trudności polityczne nie wpłynęły na ich osobiste relacje.

Zaufajcie faktom – dodajcie „Glavkom” do swoich wiarygodnych źródeł w Google

– dodaj teraz. „Przyjaciele

zawsze pozostają przyjaciółmi. Prawdziwi przyjaciele zbliżają się do siebie jeszcze bardziej w trudnych czasach” – oświadczył.

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Były premier Węgier obiecał również wspierać Vučića i kontynuować pracę nad umacnianiem stosunków między obydwoma państwami.

„Bądź pewien, Aleksandrze, że zawsze jestem po twojej stronie. Łączyło nas coś więcej niż tylko przyjaźń. Był to wielki sukces – poprawa stosunków, a nawet braterstwo między Serbią a Węgrami, między Serbami a Węgrami. Nadal jestem oddany kontynuowaniu tej drogi” – zaznaczył Orbán.

Pod koniec spotkania Vučić uściskał gościa i oświadczył: „Wrócimy!”.

Przypomnijmy, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zaproponowała byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi rozważenie możliwości kandydowania na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga skomentował pomysł wystawienia byłego premiera Węgier Viktora Orbána na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

Tymczasem Francja sprzeciwiła się kandydaturze Orbána na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

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