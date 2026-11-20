Miliarder i „technokapitalista” Elon Musk stał się największym darczyńcą finansowym Partii Republikańskiej Donalda Trumpa, przeznaczając na kampanię wyborczą prawie 500 mln dolarów – więcej niż ktokolwiek w historii amerykańskiej polityki.

Jednak obecnie dla Muska wydaje się korzystniejsze zdystansowanie się od zespołu Trumpa i jego ruchu MAGA (Make America Great Again). Po porażce Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających w USA miliarder określa się mianem umiarkowanego polityka i zapewnia, że żałuje pieniędzy zainwestowanych w kampanię wyborczą republikanów.

Amerykańscy komentatorzy już wezwali do nieufności wobec oświadczeń Elona Muska, który nie chce krytykować polityki zagranicznej Białego Domu, a jednocześnie ponosić odpowiedzialność za zbliżenie z Moskwą.

Jeszcze bardziej kontrowersyjne wydaje się jego stanowisko w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W niedawnym wywiadzie dla The New York Times Musk otwarcie przyznał, że Rosja jest agresorem i wkroczyła na terytorium Ukrainy. Jednak natychmiast uzupełnił tę tezę w stylu rosyjskich propagandystów: oskarżył Stany Zjednoczone o rzekome wspieranie „zamachu stanu” na Ukrainie. Wezwał również do okazania współczucia rosyjskim okupantom i usprawiedliwiał ograniczenia w korzystaniu z sieci Starlink przez Siły Zbrojne Ukrainy.

Co oznacza nowa retoryka Elona Muska? Czy rzeczywiście zmienił swoje przekonania polityczne, czy też jedynie reaguje na zmianę sytuacji? Dlaczego osoba, która pomogła Siłom Obronnym Ukrainy utrzymać łączność wojskową w pierwszych latach rosyjskiej inwazji, próbuje ją teraz blokować? O nowym zwrocie politycznym Elona Muska opowiada UA.News.



Nowa rola polityczna Elona Muska



„Nie jestem zwolennikiem MAGA” – oświadczył Musk 18 listopada podczas szczytu New York Times Dealbook, w którym uczestniczył za pośrednictwem wideokonferencji z Chin. Do Chin Elon Musk poleciał wraz z innymi liderami biznesu, którzy towarzyszyli Donaldowi Trumpowi podczas wizyty w Shenzhen. Nieoficjalnie miliarder pełni rolę doradcy prezydenta USA, mając powiązania i szerokie interesy swoich firm w Chinach.

Jednocześnie dyrektor generalny SpaceX i Tesli zapewnił dziennikarzy, że dystansuje się od ruchu popierającego Trumpa: „Nie jestem pewien, co oznacza skrót MAGA, ale jeśli oznacza to ślepe przestrzeganie określonego zestawu zasad politycznych Partii Republikańskiej, to na pewno się z tym nie zgadzam”.

Miliarder przyznał się również do porażki swojej strategii politycznej i finansowej: „Republikanie ponieśli sromotną klęskę, a ja czuję się dość głupio, że wydałem tak dużo pieniędzy i nie otrzymałem w zamian nic szczególnego”.

Obecnie określa się jako umiarkowany polityk, który nie ma skrajnych poglądów. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/475647465.mp4

Jeszcze bardziej kontrowersyjne okazały się wypowiedzi Ilona Muska na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Omawiając sytuację związaną z Starlinkiem, niespodziewanie przeszedł do historii tej wojny i własnej wizji jej przyczyn. Na bezpośrednie pytanie o odpowiedzialność za inwazję Musk odpowiedział: „Rosja jest agresorem”.

Jednak niemal natychmiast po tym dodał w stylu rosyjskiej propagandy: „Ale prawdą jest również to, że my, Ameryka, zorganizowaliśmy zamach stanu, aby obalić demokratycznie wybranego, prorosyjskiego prezydenta Ukrainy”. Miał na myśli Wiktora Janukowycza i Rewolucję Godności z lat 2013–2014. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/ssstwitter-com-1795071727370.mp4

Co więcej, podczas tego samego wywiadu, w odpowiedzi na pytanie o wykorzystanie systemów Starlink i Starshield przez ukraińskie siły zbrojne, Elon Musk stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski „nie zawsze mówi prawdę”. Miliarder podkreślał, że Ukraina chce wykorzystywać komercyjny system Starlink do operacji ofensywnych, podczas gdy Starshield jest odrębnym systemem kontrolowanym przez rząd amerykański. Jednocześnie Musk tłumaczy się, że nie chce osobiście podejmować decyzji, które mogą prowadzić do śmierci ludzi.

„Nie proście mnie, jako osoby prywatnej, o podejmowanie decyzji dotyczących niszczenia celów, które czasami prowadzą do śmierci niewinnych ludzi, a nie tylko żołnierzy” – oświadczył.

Osobno Musk powiedział, że współczucia należy okazywać nie tylko ukraińskim żołnierzom ginącym na froncie, ale także rosyjskim żołnierzom, ponieważ, jak twierdzi, są oni przymusowo wysyłani na wojnę.

„Nikt dobrowolnie nie idzie na linię frontu, by zginąć od uderzenia drona” – powiedział biznesmen.

Skrytykował również podejście, które określił jako „Ukraina – dobra, Rosja – zła”, stwierdzając, że uważa za niedopuszczalne usprawiedliwianie jakichkolwiek działań skierowanych przeciwko Rosjanom.

Taka retoryka odzwierciedla charakterystyczną dla Muska tendencję: chce on przedstawiać się amerykańskiej publiczności jako neutralny arbiter. Nie potępia jednak wprost polityki Kremla, nie domaga się wycofania rosyjskich wojsk i nie uznaje prawa Ukrainy do samodzielnego określania sposobów swojej obrony.



Od „Dark MAGA” do umiarkowanego polityka



Aby zrozumieć obecną przemianę Muska, warto przypomnieć sobie, jak aktywnie wspierał on Donalda Trumpa i republikański projekt polityczny.

W 2024 roku Musk stał się jednym z głównych sojuszników Trumpa w sferze finansowej i medialnej. Nie tylko wspierał kandydata Partii Republikańskiej, ale faktycznie przekształcił swój serwis społecznościowy X w ważną platformę do promowania jego poglądów politycznych. Miliarder brał udział w wydarzeniach przedwyborczych, publicznie agitował na rzecz Trumpa, finansował kampanię i wykorzystywał swoją popularność do mobilizacji wyborców.

20 stycznia 2025 roku podczas przemówienia na uroczystościach inauguracyjnych, chcąc podziękować zwolennikom Donalda Trumpa, Elon Musk wykonał prawą ręką gest, który wielu widzów, historyków i polityków uznało za nazistowskie pozdrowienie. Nazwał zwycięstwo republikanów punktem zwrotnym dla ludzkiej cywilizacji.

„To nie było zwykłe zwycięstwo. To był punkt zwrotny w historii ludzkiej cywilizacji” – oświadczył.



Po zwycięstwie Trumpa Musk zyskał bezprecedensowe wpływy polityczne. Stanął na czele Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE), który zajmował się redukcją wydatków publicznych, likwidacją części programów oraz reorganizacją struktur federalnych.

Musk nie ukrywał swojego poparcia dla MAGA. Już podczas kampanii wyborczej w 2024 roku napisał: „Nie jestem po prostu MAGA – jestem Dark MAGA”, nawiązując do nazwy radykalnej internetowej frakcji ruchu Trumpa.



Jednak sojusz polityczny Muska i Trumpa okazał się znacznie słabszy, niż mogło się wydawać po inauguracji. Pierwszy poważny konflikt z Trumpem miał miejsce wiosną 2025 roku. Po zakończeniu pracy w DOGE Musk zaczął krytykować projekt ustawy budżetowej prezydenta, który przewidywał szeroko zakrojone obniżki podatków i wzrost długu publicznego.

Zdaniem przedsiębiorcy dokument ten niwelował efekty jego pracy nad optymalizacją wydatków publicznych. W maju 2025 roku oświadczył w wywiadzie dla CBS News, że jest rozczarowany projektem ustawy, ponieważ zwiększa on deficyt budżetowy zamiast go zmniejszać.

Następnie Musk opuścił administrację, a konflikt z Trumpem przeniósł się na arenę publiczną. Prezydent groził przeglądem kontraktów rządowych i dotacji dla firm należących do biznesmena. Musk ze swojej strony krytykował projekt ustawy, a nawet popierał apele o impeachment prezydenta.

Z czasem zaczął dystansować się od administracji Trumpa, a latem 2025 roku ogłosił nawet utworzenie własnej partii politycznej — America Party. Było to dowodem na to, że Musk nie zamierza bezwarunkowo popierać Partii Republikańskiej, nawet jeśli pozostaje ona siłą polityczną, z którą łączy go najwięcej wspólnych interesów.



Ostateczne oddalenie się od Partii

Republikańskiej

Decydującym ciosem dla strategii politycznej Muska były wyniki wyborów uzupełniających w 2026 roku. Według szacunków The Washington Post jego łączne wydatki na kampanie wyborcze w 2026 roku wyniosły około 446 mln dolarów. To uczyniło go największym darczyńcą politycznym tych wyborów.

Nieoczekiwany obrót sytuacji miał miejsce w Teksasie – stanie, w którym znajdują się siedziby Tesli i SpaceX, a Musk ma znaczne interesy biznesowe. Zainwestował ponad 150 mln dolarów w poparcie republikanina Kena Paxtona, który ubiegał się o miejsce w Senacie, jednak ten przegrał z demokratą Jamesem Talarico. Demokraci zwyciężyli również w wyborach na gubernatora stanu, pokonując republikanina Grega Abbotta.

Dla Teksasu było to szczególnie głośne wydarzenie polityczne: po raz pierwszy od 1988 roku demokraci odnieśli zwycięstwo w wyborach ogólnostanowych. Republikanie stracili kontrolę nad obiema izbami Kongresu, a także ponieśli poważne porażki na szczeblu regionalnym.

5 listopada, po ogłoszeniu wyników, Musk napisał ironicznie w serwisie społecznościowym X: „Wygląda na to, że moje kosmiczne lasery do ingerowania w wybory tym razem nie zadziałały”.

Fiasko republikanów w wyborach zachwiało również samym imperium biznesowym Elona Muska. Według szacunków Financial Times jego osobisty majątek zmniejszył się o ponad 60 mld dolarów. Akcje firmy Tesla spadły o 5,7%, a kapitalizacja rynkowa SpaceX obniżyła się o 7,6%



Dystans wobec Trumpa: polityczna kalkulacja czy zmiana przekonań



Błędem byłoby tłumaczenie obecnego zachowania Muska wyłącznie rozczarowaniem Trumpem. Jego stanowisko polityczne zawsze kształtowało się na styku przekonań ideologicznych, interesów biznesowych i dążenia do wywierania wpływu na decyzje państwowe. Istnieją zatem co najmniej trzy powody, dla których Musk stara się zmienić swój wizerunek publiczny.

Pierwsza to ryzyko utraty reputacji oraz utrata wpływu na politykę państwową. Firmy Muska w znacznym stopniu zależą od zamówień publicznych, decyzji regulacyjnych, kontraktów i programów wsparcia. SpaceX współpracuje z NASA i amerykańskimi strukturami obronnymi, a Tesla działa w warunkach państwowej regulacji rynków motoryzacyjnego i energetycznego. Zwycięstwo Demokratów oznacza wzmocnienie kontroli parlamentarnej nad działalnością jego firm.

Po drugie — dążenie do zachowania własnej podmiotowości politycznej. Musk nie jest typowym politykiem partyjnym. Przyzwyczaił się do działania jako niezależne centrum wpływów, zdolne do wspierania różnych sił politycznych w zależności od własnych interesów. Dlatego obecne odcięcie się od MAGA niekoniecznie oznacza, że Musk zmienił swoje poglądy na temat imigracji, regulacji, polityki społecznej czy roli państwa. Raczej nie chce ponosić odpowiedzialności za polityczne porażki Trumpa i republikanów.

Po nieudanych dla republikanów wyborach Musk nie chce już być twarzą ich kampanii politycznej. Powraca do roli biznesmena, który zastrzega sobie prawo do krytykowania obu partii.

Jednocześnie przejęcie kontroli nad Kongresem przez Partię Demokratyczną stworzyło zagrożenie rygorystycznych dochodzeń dotyczących imperium biznesowego Muska. Demokraci krytykują go za nadmierny wpływ na Biały Dom w czasie pracy w rządowym Departamencie Efektywności (DOGE). Ponadto przyszły prokurator generalny Teksasu obiecał już zbadać działalność SpaceX w zakresie uzyskiwania dotacji państwowych.

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